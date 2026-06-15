Traži se nasljednik najpoznatijeg filmskog špijuna! Evo koji glumci su glavni favoriti za novog Jamesa Bonda

Prošlo je pet godina otkako je u kina stigao film "Za smrt nema vremena", kojim se Daniel Craig oprostio od Jamesa Bonda, i od tada obožavatelji agenta 007 nestrpljivo čekaju saznati tko će biti njegov nasljednik. Zato je mnoge razveselila vijest koja je stigla od Amazon MGM Studiosa, u kojoj poručuje da je "potraga za sljedećim Jamesom Bondom u tijeku". Posljednjih nekoliko tjedana održavaju se audicije koje su sada došle do završne faze i iz Amazona su najavili da se vesele što će uskoro moći otkriti tko je novi Bond, ali do tada neće iznositi pojedinosti tko je sve ušao u završni krug audicija.

Prošlo je 16 mjeseci otkako je Amazon MGM Studios preuzeo kontrolu nad franšizom o Bondu. Ovaj studio već je objavio da će sljedeći film režirati Denis Villeneuve, poznat po filmovima "Dune" i "Dune: Part Two", a scenarij će napisati Steven Knight, tvorac serije "Peaky Blinders". Magazin Variety navodi da potragu za novim glavnim glumcem vodi Nina Gold, jedna od najuglednijih hollywoodskih direktorica castinga, koja je radila na franšizama "Paddington", "Star Wars", "Jurassic Park" i "Mamma Mia!". Zasad se pojavilo nekoliko glumačkih imena za koje filmski znalci smatraju kako su konkurenti za ovu ulogu. Među tim imenima je i tridesetšestogodišnji glumac Callum Turner, koji se nedavno vjenčao s pjevačicom Duom Lipom. On slovi za favorita, a dosad smo ga imali prilike gledati u serijalu "Fantastic Beasts", bio je nominiran za BAFTA-u za televizijsku dramu "The Capture" te se pojavio u seriji "Masters of the Air". Australski glumac Jacob Elordi (28) miljenik je ženske publike posljednjih godina, a nema sumnje kako će još veću popularnost uživati ako postane novi Bond. Proslavio se u seriji "Euphoria" i filmu "Saltburn", a ove godine bio je nominiran za Oscara za ulogu čudovišta u filmu "Frankenstein". Voditeljica podcasta "The Rest Is Entertainment" Marina Hyde izjavila je da je od više dobro upućenih izvora čula kako je upravo on trenutačno "u najboljoj poziciji" za ulogu Bonda, prenosi BBC.

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Dvadesetdevetogodišnji glumac Harris Dickinson uskoro će glumiti Johna Lennona u nadolazećim velikim biografskim filmovima o Beatlesima i njegovo ime se također spominje među potencijalnim kandidatima za ulogu Jamesa Bonda. Zvijezda filmova o Supermanu i serije "The Witcher" Henry Cavill navodno je već prije nekoliko godina bio u izboru za Bonda, točnije bio je drugi izbor kada je Daniel Craig dobio ulogu i zato obožavatelji misle da ovaj 43-godišnji glumac ima velike šanse na audiciji.

Aaron Taylor-Johnson, poznat po filmovima "Kick-Ass", "Kraven the Hunter" i "28 Years Later", također ima velike šanse u ovoj utrci, procjenjuju poznavatelji franšize o Jamesu Bondu. Theo James (41) zadnji je na ovom popisu, a gledatelji su ga upoznali u serijama "The Time Traveler's Wife", "The White Lotus" i "The Gentlemen". Hoće li netko od navedenih glumaca postati James Bond u 26. filmu o najpoznatijem tajnom agentu ili će produkcija odabrati nekoga tko nije na ovom popisu, saznat ćemo uskoro jer je Amazon najavio kako je nova filmska avantura u ozbiljnoj pripremi. Govoreći na događaju CinemaCon prošlog mjeseca, voditeljica filmskog odjela Amazon MGM Studiosa Courtenay Valenti izjavila je: "Znam da se svi pitate kada ćemo objaviti tko će glumiti Jamesa Bonda. Molim vas da znate kako ovom procesu pristupamo pažljivo i s dubokim poštovanjem. Za sve nas ostvarenje je životnog sna publici predstaviti novo poglavlje ove priče, a odgovornost koju nosimo shvaćamo vrlo ozbiljno. Ono što vam mogu reći jest sljedeće: kada spojite jednu od omiljenijih franšiza u povijesti s vrhunskim filmskim stvarateljima, stvarate temelje za nešto što je doista dostojno Bondove ostavštine. Taj film dolazi, a kada za to dođe vrijeme, imat ćemo mnogo više toga što ćemo moći podijeliti."

Steven Knight nedavno je izjavio kako pisanje scenarija napreduje fantastično i dodao da je siguran da će publika voljeti ono što će napraviti. Novi film producirat će Amy Pascal i David Heyman. Pascal je najpoznatija po posljednja tri filma o Spider-Manu s Tom Hollandom u glavnoj ulozi, a Heyman je producirao svih osam filmova iz serijala o Harryju Potteru.

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