FOTO Procurile fotke s medenog mjeseca Schumachera i njegovog partnera, evo kako uživaju u luksuznoj vili
Ralf Schumacher i Etienne Bousquet-Cassagne očito uživaju u prvima danima bračnog života. Nakon što su nedavno izrekli sudbonosno “da”, slavlje su nastavili u opuštenoj atmosferi u svojoj vili u Saint-Tropezu, okruženi obitelji i najbližim prijateljima, obilježavajući početak novog životnog poglavlja.
Dan nakon vjenčanja mladenci su priredili raskošno vrtno druženje ispunjeno smijehom, glazbom i dobrom energijom. Gosti su se opuštali uz bazen, uživali pod mediteranskim suncem i družili do kasnih sati, dok su Ralf i Etienne zasjali u središtu pažnje.
Fotografije otkrivaju njihovu sreću i zaljubljenost – na jednoj od njih razmjenjuju poljubac u bazenu, čaše pjenušca u ruci, ne skrivajući emocije nakon jednog od najvažnijih vikenda u životu. Opuštena atmosfera, luksuzna lokacija i prisutnost najbližih prijatelja pretvorili su slavlje u pravi romantični nastavak vjenčanja.
Ralfov privatni život posljednjih je godina bio pod povećalom javnosti. Prije veze s Etienneom bio je u braku s Corom Schumacher, s kojom se vjenčao 2001. godine. Njihov brak trajao je 13 godina, a zajedno imaju sina Davida.
Nakon što je Ralf javno priznao vezu s muškarcem, njihov odnos postao je napet. Cora je tada isticala da je protratila najbolje godine života, a u jednom trenutku čak je spalila svoju vjenčanicu. Javno ga je molila da je ostavi na miru kako bi mogla zacijeliti i pronaći mir.