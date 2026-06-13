Kraj ljubavi! Slavna pjevačica nakon tri godine prekinula vezu s glumcem kojeg je preotela supruzi koja je tek rodila

Pjevačica i glumica Ariana Grande i glumac Ethan Slater prekinuli su nakon tri godine veze. "Ariana i Ethan razišli su se prije nekoliko mjeseci, ali su ostali u prijateljskim odnosima te se međusobno iznimno poštuju i cijene“, otkrio je izvor u ponedjeljak. "Odluku nisu donijeli olako, no shvatili su da bolje funkcioniraju kao prijatelji nego u ljubavnoj vezi.“ Isti izvor dodaje kako je Ariana trenutno sretna i potpuno posvećena novom poglavlju u životu, turneji 'Eternal Sunshine' i skorom izlasku albuma 'Petal'. Grande (32) i Slater (34) upoznali su se na snimanju filma „Wicked“.

Oboje su u to vrijeme bili u braku, pjevačica s Daltonom Gomezom, a glumac sa srednjoškolskom ljubavi Lilly Jay, s kojom ima trogodišnjeg sina Ezru. Podsjetimo, u lipnju 2023. Slaterova bivša supruga oštro je napala pjevačicu nakon što se doznalo za njihovu romansu. "Ariana je zapravo cijela priča. Ona nije tip žene koji podržava druge žene“, izjavila je tada Jay ekskluzivno za Page Six, dodavši kako je njezina obitelj postala tek „kolateralna žrtva“. Ipak, izvori bliski paru tvrdili su tada da Grande i Slater nisu učinili ništa pogrešno.

"Lilly je s pravom uzrujana jer joj se brak raspao, ali Ariana i Ethan nisu krivi“, naveo je insider, pojasnivši da je Slater bio razdvojen od supruge dva mjeseca prije nego što je započeo vezu s pjevačicom. Iako su svoju privatnost strogo čuvali, Slater je u prosincu podijelio intimne fotografije s proslave blagdana. Čini se da Ariana novi samački status podnosi odlično. Pop zvijezda je u subotu u Oakland Areni otvorila dugoočekivanu turneju, a tijekom izvedbe hita „Thank U, Next“, pjesme posvećene bivšima poput Petea Davidsona i Maca Millera, u šali se osvrnula i na svoj razvod.