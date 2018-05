Za ostanak u showu bore se Loreta i Ivana te Nikolina i Otto!

Ružica i Barica oduševile žiri poznavanjem sous vide tehnike kuhanja, a Nikolina i Otto razočarali žiri gnjecavo-ljepljivom lignjom, zbog koje idu u predfinalni kuhoboj!

„Rijetki su trenuci kada je zbilja jako lijepo sjediti na ovoj stolici i kušati finu hranu. A danas je jedan od tih dana. Najteže je kušati hranu koju donese deset prosječnih kandidata na samom početku natjecanja. Tada su najveće količine hrane i, u principu, najlošije. Što se više približavamo kraju, hrana je sve bolja i bolja, sve dok ne dođemo do jednog stupnja kada je hrana fantastična, što bi se zapravo moglo dogoditi i danas jer su Ružica i Barica jako dobro pristupile svom zadatku“, objasnio je Mate Janković zbog čega je žiri čestitao Zeličankama na eksperimentu i dodijelio im tri devetke te jednu osmicu za ribeye odrezak pripremljen sous vide tehnikom s perlicama od jaja.

Andrea i Barbara te Davorka i Vjeko napravili su vrlo dobra jela, no s malim zamjerkama koje im žiri nije mogao oprostiti, poput nepravilno očišćene ribe i umaka u kojem „strše kiseline“. Međutim, oba su para izbjegla odlazak u kuhoboj čak i s tim kulinarskim sitnicama.

Naime, Nikolina i Otto su u posljednjem zadatku prikupili iznimno loše kritike, a samim time i niske bodove, ukupno 23 boda. Njihova cofitirana lignja nije izazvala erupciju emocija kod žirija, već je bila „gnjecavo-ljepljiva“, nedovršena, nedovoljno začinjena i, ako pitate Matu, neočišćena. Svega tri boda više dobile su Loreta i Ivana za losos s umakom od hrena, pri čemu je najnižu ocjenu dao Ivan Pažanin (5) jer je sumnjao da losos u njegovom tanjuru nije bio dovoljno kuhan.

„Oba para su uvijek dobro kotirala na ljestvici, pogotovo Nikolina i Otto koji su uvijek pri vrhu. No, u showu je sve moguće, svatko ima svoje bolje i lošije dane u kuhinji. Eto, nekad ne treba biti previše samouvjeren… Nikad nitko ne zna sve do kraja…“, kaže Mateja Domitrović Sabo za parove koji će ukrstiti kuhače u novom kuhoboju, i to već sutra, u četvrtak, 24. svibnja u 22:55 na RTL-u!