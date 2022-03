Za njega sankcije ne vrijede: Bivši Putinov zet otputovao na proslavu u Dubai

Bivši zet ruskog predsjednika Vladimira Putina, milijarder Kiril Šamalov ne mari za sankcije koje je svijet uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu pa je za svoj 40. rođendan u društvu nove djevojke odletio u Dubai.

Kiril koji je bio u braku s Putinovom kćeri Katerinom nedavno se našao u središtu pozornosti kada je sa zrakoplovom Ujedinjenih Arapskih Emirata otputovao s kćeri generala Putinove obavještajne službe FSB koja je nasljednik KGB-a.

Kirill Shamalov, who in 2013 married Vladimir Putin’s younger daughter, is on the list of oligarchs Trump banned from doing business in the U.S. https://t.co/g6ZW2bjOhP Read Reuters @specialreport on Shamalov and his relationship with Russia’s president https://t.co/FZLT0DZdYd pic.twitter.com/yE4Q3L2GEd