Neda Parmać progovorila o bolesti: 'Osjećam se grozno, ne mogu ustati'

Pjevačica Neda Parmać (36) na svojem je Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj pozira s kćerkicom Adrianom. Neda je uz fotku napisala kako se trenutačno osjeća. Naime, pjevačica je kazala kako se već nekoliko dana osjeća grozno iako nije imala temperaturu, no čini se da se ipak razboljela jer je kazala kako je toplomjer nakon neprospavane noći pokazao da je ipak bolesna i da ima temperaturu 39.1.

"Danas je šesti dan da Adriana kuri i unatoč nespavanju, stresu i svemu što prolazi mater kojoj je dijete bolesno s visokom temperaturom skoro tjedan dana, ja ne odustajem od svih svojih obaveza. Treninzi, probe, radionice, snimanja... Već nekoliko dana se osjećam grozno, ali toplomjer ne pokazuje visoku temperaturu, pa kao i svaka mater kontam, ma što mi je... Što će mi biti, majke ti. Umorna sam, 'amo dalje. I tako, nakon još jedne neprospavane noći u kojoj čak sanjam vlastitu mater kako mi nosi aspirin u krevet jer se ja od treskavice i boli ne mogu ustati, izmjerim jutros 39.1. To je temperatura koju nikad u životu nisam imala, bar koliko se sjećam, a mislim da me pamćenje bar malo služi. I jutros, dok ustajem ljuta na sebe jer koji je meni kufer da nisam normalna, izgovaram svom mužu koliko sam ljuta na sebe jer nisam normalna. Ne mogu vam opisati koliko sam ljuta na sebe jer nisam normalna. Ovo neka mi stoji kao podsjetnik da nisam normalna i da izvolim slušati svoje glupo tijelo koje mi govori 'Stani, tuko!' I znate što je najžalosnije... Velike su šanse ako mi se temperatura spusti, da ću otići svom prijatelju Elvisu Sršenu Noi otpjevati pjesmicu koju smo jučer uvježbavali jer nisam normalna, a najgore je to što uvijek, ali uvijek... Čekaj... Krivo... Nikad, ali nikad ne želim nikoga... Zapravo, nemam pojma što želim napisati. Uglavnom, super", napisala je.

Podsjetimo, Neda je pjevačica glazbene skupine ''Gelato sisters'', a javnosti je poznata i kao bivša članica grupe 'Feminem'. U srpnju prošle godine proslavila je osmu godišnjicu braka sa suprugom Damirom Klačarom s kojim ima i kćer Adrianu. Pjevačica je otkrila i da su njih troje pravi mali tim te da joj suprug rado pomaže i u kućanskim poslovima.

