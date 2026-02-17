VIDEO Miss Universe iznenada se srušila tijekom parade, poznat i uzrok

Svečana atmosfera tradicionalnog Festivala voća i cvijeća u ekvadorskom gradu Ambato u nedjelju u sekundi je pretvorena u scenu panike i zabrinutosti. U središtu pozornosti bila je meksička ljepotica Fátima Bosch, aktualna Miss Universe, koja je kao počasna gošća mahala tisućama okupljenih s jedne od glavnih festivalskih platformi. Odjevena u elegantnu haljinu boje mente i s krunom na glavi, Bosch je isprva djelovala veselo i energično, no njezino se držanje iznenada promijenilo.

Kako pokazuju videozapisi koji su preplavili internet, nasmijana misica prvo je pokazala znakove vrtoglavice, a zatim se pokušala stabilizirati hvatanjem za ogradu iza sebe. U tome nije uspjela te je, na šok okupljenih, klonula i pala na koljena. Svjedoci navode da se sve odigralo u svega nekoliko sekundi, a gomilom su se prolomili uzdasi iznenađenja. Reakcija je bila trenutačna. Organizatori, zaštitari i članovi njezinog tima odmah su potrčali prema platformi kako bi joj pružili pomoć. Jedan od suradnika popeo se na kola kako bi je pridržao, a ubrzo su pozvani i bolničari koji su procijenili njezino stanje na licu mjesta. Iako je pala, Bosch nije u potpunosti izgubila svijest te je komunicirala s osobama koje su joj pomagale. Nakon kraće intervencije, ispričana je s ostatka parade i iz predostrožnosti odvedena na daljnje liječničke preglede. Prije nego što su je odveli, uspjela je ustati uz pomoć, uputiti kratak osmijeh i mahnuti publici, koja joj je uzvratila gromoglasnim pljeskom podrške. Iako Organizacija Miss Universe u prvim trenucima nije dala službeni uzrok incidenta, ubrzo se oglasio njihov voditelj komunikacija, Miguel Ángel Martínez.

🚨💬 Fátima Bosch, actual Miss Universo, sufrió un ligero desmayo mientras desfilaba en la Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato. Todo quedó en pausa y ahora se espera el parte médico oficial…#MissUniverso #FátimaBosch #Ambato



#fyp #viral #ULTIMAHORA #FelizDomingo pic.twitter.com/uLWFPDcX5F — SoyFerAvila (@feravilalozano) February 15, 2026

U izjavi za medije potvrdio je da je Fátima "doživjela kratku epizodu ošamućenosti nakon višesatnog sudjelovanja na otvorenom". Naglasio je da se brzo oporavila, no da je iz opreza njezin raspored prilagođen kako bi dobila dovoljno odmora i hidratacije. Unatoč službenom objašnjenju, mnogi promatrači i lokalni mediji kao glavni uzrok kolapsa navode visinsku bolest, poznatu kao *soroche*. Naime, grad Ambato nalazi se na približno 2500 metara nadmorske visine, što kod osoba koje nisu aklimatizirane može izazvati vrtoglavicu, mučninu i nedostatak zraka, pogotovo u kombinaciji s iscrpljujućim rasporedom. Ovaj događaj dogodio se tijekom prve službene međunarodne turneje Fátime Bosch, na koju je krenula dan ranije u pratnji Miss Ekvadora 2024., Mare Topic. Incident je ponovno skrenuo pozornost na ovu misicu čija je pobjeda u studenom 2025. godine na Tajlandu od samog početka bila obilježena kontroverzama.

Njezin put do krune bio je sve samo ne lagan, a obilježio ga je javni sukob s moćnim direktorom natjecanja, Nawatom Itsaragrisilom, koji ju je prije samog finala verbalno napao i nazvao pogrdnim imenima jer navodno nije dovoljno promovirala zemlju domaćina. Bosch mu se suprotstavila, a u njezinu obranu stale su i druge natjecateljice, što je izazvalo skandal nakon kojeg je Itsaragrisil smijenjen. Nakon pobjede, Fátima se suočila s glasinama da je natjecanje namješteno u njezinu korist te da razmišlja o odustajanju od krune, što je ona odlučno demantirala u nizu intervjua. "Naravno da ne. Nikada se neću odreći ove krune. Nisam ovdje zbog slave, manekenstva ili traženja supruga. Ovdje sam jer mi je Bog stavio svrhu u srce. Imam misiju i radit ću na njoj godinama, služiti drugima, pomagati", izjavila je tada za Good Morning America.

Njezina odlučnost i snaga došle su do izražaja i ovaj put, budući da je kasnije na društvenim mrežama potvrdila da se osjeća dobro i zahvalila svima na brizi. Fátima Bosch, prva pobjednica iz meksičke savezne države Tabasco, u javnosti je poznata i po otvorenom govoru o svojoj borbi s disleksijom i ADHD-om, čime je postala inspiracija mnogima koji se suočavaju sa sličnim izazovima.