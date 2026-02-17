FOTO Nezaboravna večer! Nina Badrić treći put je rasprodala Lisinski, pogledajte atmosferu na magičnom koncertu
Jedna od najomiljenijih i najcjenjenijih glazbenica hrvatske scene, Nina Badrić, u pratnji akustičnog orkestra pod ravnanjem Ante Gele još je jednom potvrdila da je Nina Unplugged glazbeni spektakl za koji se uvijek traži ulaznica više
Repertoar je uključivao njezine najpoznatije pjesme poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla, Dani i godine, ali i posebne interpretacije bezvremenskih skladbi Olivera, Miše te drugih velikana domaće glazbene scene
Koncert je Nina započela s dirljivim govorom te pjesmom 'Dani i godine', - Ovo je treći koncert u nizu u Lisinskom. Prije svega, iznad svega, hvala vam puno što ste došli - rekla je Nina, a onda je na pozornicu stigla djevojčica Maša
Uslijedio je urnebesan razgovor. Djevojčica je Nini donijela cvijeće, a pjevačica ju je pitala je li ju netko nagovorio da dođe. - Pa mama mi je rekla da mogu - odgovorila je djevojčica čiji iskreni odgovor je izmamio osmijeh na lica cijele publike
Vrhunska atmosfera, prvoklasna produkcija i snažna emocija učinile su ovaj koncert jednim od najtraženijih glazbenih događaja sezone. Rasprodanim trećim koncertom u Lisinskom ponovno je potvrđena snaga i posebnost akustične rapsodije s potpisom Nine Badrić i Ante Gele, čiji projekt zauzima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni