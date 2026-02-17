FOTO Nezaboravna večer! Nina Badrić treći put je rasprodala Lisinski, pogledajte atmosferu na magičnom koncertu

Jedna od najomiljenijih i najcjenjenijih glazbenica hrvatske scene, Nina Badrić, u pratnji akustičnog orkestra pod ravnanjem Ante Gele još je jednom potvrdila da je Nina Unplugged glazbeni spektakl za koji se uvijek traži ulaznica više
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Koncert je donio njezino intimnije i osvježeno glazbeno izdanje, a publika je imala priliku čuti najveće Ninine hitove s novom emocijom i dubinom, uz pažljivo osmišljene aranžmane
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Repertoar je uključivao njezine najpoznatije pjesme poput Čarobno jutro, Rekao si, Takvi kao ti, Dodiri od stakla, Dani i godine, ali i posebne interpretacije bezvremenskih skladbi Olivera, Miše te drugih velikana domaće glazbene scene
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Koncert je Nina započela s dirljivim govorom te pjesmom 'Dani i godine',  - Ovo je treći koncert u nizu u Lisinskom. Prije svega, iznad svega, hvala vam puno što ste došli - rekla je Nina, a onda je na pozornicu stigla djevojčica Maša
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Uslijedio je urnebesan razgovor. Djevojčica je Nini donijela cvijeće, a pjevačica ju je pitala je li ju netko nagovorio da dođe. - Pa mama mi je rekla da mogu - odgovorila je djevojčica čiji iskreni odgovor je izmamio osmijeh na lica cijele publike
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Badrić ju je pitala što joj se tako jako sviđa na joj, a djevojčica je odgovorila: - Pa sviđa mi se ogrlica
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Projekt Nina Unplugged, koji je premijerno predstavljen u galeriji Meštrović, a potom i u Lisinskom, nastavio je oduševljavati publiku
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Vrhunska atmosfera, prvoklasna produkcija i snažna emocija učinile su ovaj koncert jednim od najtraženijih glazbenih događaja sezone. Rasprodanim trećim koncertom u Lisinskom ponovno je potvrđena snaga i posebnost akustične rapsodije s potpisom Nine Badrić i Ante Gele, čiji projekt zauzima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
