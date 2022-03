Voditelji Podcast Inkubatora: 'Bili smo u nevjerici kad smo čuli za nominaciju. Ovo je kruna petogodišnjeg rada'

Gomila zanimljivih gostiju, pretresanje tema od politike do ljubavnog života i stanja u svijetu... sve to može se čuti u jednom od najpopularnijih domaćih podcasta, Podcast Inkubatoru. Voditelji Marko Petrak i Ratko Martinović opušteno razgovaraju sa sugovornicima, a sada je taj popularni YouTube kanal nominiran i za digitalnu Ružu godine, novu kategoriju najprestižnije i najstarije medijske nagrade. U razgovoru su nam otkrili neke detalje sa snimanja, ali i svoje osjećaje o nominaciji

Ove se godine prvi put dodjeljuje Večernjakova digitalna ruža. Što mislite o ovoj kategoriji?

Marko: Mislim da je to logičan način razmišljanja i očekivan razvoj čitave situacije u medijima, koji se prelio i na samu nagradu, koju jako cijenim zbog tradicije koju ima. U digitalnom svijetu mora postojati i digitalna Ruža, inače se ignorira čitav jedan medijski svijet koji se razvio i koji egzistira mimo tradicionalnih medijskih kanala na koje smo navikli desetljećima. Mi ne ulazimo, nego smo već debelo zagazili u digitalnu eru, sviđalo se to nama ili ne. I zato pozdravljam kategoriju digitalne Ruže.

Ratko: Odlična nadogradnja u pravom smjeru, u duhu vremena. Kako ulazimo u vrijeme metaverzuma, uskoro će većina laureata prijeći u digitalnu sferu. Večernji je dobro prepoznao trend.

Kako ste reagirali kada ste saznali za nominaciju? Tko vam je prvi čestitao?

Marko: Bio sam u nevjerici jer nisam ni znao da je pokrenuta digitalna Ruža godine pa nisam ni vjerovao u mogućnost da budemo nominirani. Zapravo me nazvao producent emisije Siniša Pašić, koji je dobio poziv od kolegice iz Večernjaka. Bili smo oduševljeni. Kada krenete kao potpuni pionir neke nove industrije, onda treba proći neko vrijeme da vas ostatak scene prizna i počne uvažavati na neki način. Mislim da je ovo na neki način priznanje da smo napravili dobar posao, svojevrsna kruna petogodišnjeg rada.

Ratko: Bio sam iznenađen jer nisam znao da se priprema nova kategorija. Ekipa iz Podcasta dojavila mi je vijest pa smo si međusobno i čestitali, kao tim.

Kako ste došli na ideju za Podcast Inkubator?

Ratko: Vodio sam već neko vrijeme audio podcast pa mi je video svakako bio u glavi. No radio sam i na televiziji pa nisam ništa realizirao. U jednom nastavku gost mi je bio Marko Petrak i sve ostalo se na to nadovezivalo. Vjerujem da će on zaokružiti kronologiju.

Marko: Godinama sam pratio nekoliko američkih podcasta, uključujući i onaj Joea Rogana dok još uvijek nije bio globalno poznat. On je u istoj borilačkoj industriji u kojoj sam i ja bio, komentirao je borilačke priredbe kao i ja, a paralelno je, doslovno iz hobija, pokrenuo i svoj podcast. Meni se to učinilo kao odlična ideja, posebno jer je na našim prostorima sama riječ podcast bila potpuna nepoznanica. Sama ideja se u glavi kuhala neko vrijeme, ali zbog tadašnjeg posla i obaveza stajala je postrance. Na sreću, ipak je došla na red.

Koja vam je epizoda posebno prirasla srcu, ili bolje – koji gost? Jeste li promijenili mišljenje o nekome nakon razgovora?

Marko: Teško mi je istaknuti posebne goste s obzirom na broj podcasta koji smo snimili, ali i činjenicu da su neki gosti bili više puta u Inkubatoru. Za analizu gostiju, za prepričavanje nekih anegdota i slično... vjerojatno bi trebao jedan poseban intervju. Ali da, mnogi su me pozitivno iznenadili svojom širinom razmišljanja, idejama, znanjem...

Ratko: Nezahvalno je izdvajati goste, ali ako kažem da je to Vuco, pretpostavljam da se nitko neće naljutiti. Kada vam za rođendan zapjeva takva ikona, nemate što dodati. A što se promjene mišljenja tiče, osobno nijednog gosta u startu ne podcjenjujem jer sam ga sam i zvao pa me i ne iznenade previše – no publika često promijeni mišljenje o gostu, zato ih i zovemo.

Ako nam epidemiološke mjere dozvole, hoćete li doći na dodjelu Večernjakove ruže 18. ožujka i koga ćete povesti sa sobom?

Marko: Dolazim, naravno, s kolegama iz Podcast Inkubatora i svojom suprugom Matejom.

Ratko: Dolazimo u punom sastavu!

