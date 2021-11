Voditelj je jednom rečenicom toliko razljutio Adele da je suspendiran od posla na dva tjedna

Prije nekoliko dana britanska pjevačica Adele (33) izdala je svoj novi dugoočekivani album '30' te je odmah pokupila brojne pozitivne kritike. Nakon što je dala veliki privatni intervju najpoznatijoj voditeljici Oprah, pristala je dati i jedan za australsku medijsku kuću Channel Seven i to novinaru Mattu Doranu koji je odmah odletio za London.

Za njega, ali i za njegovu australsku medijsku kuću ovo je bila nevjerojatna prilika jer je to ujedno bio i jedini intervju koji je Adele za taj medij htjela dati.

No, velika očekivanja nisu se ispunila, a sve se 'srušilo' nakon što mu je postavila pitanje o albumu kada su završili intervju.

Album '30' već neko vrijeme ruši svjetske ljestvice slušanosti, a Adele je Dorana upitala što misli o njemu, na što je on odgovorio da ga nije do kraja poslušao. Adele je to navodno jako razljutilo, ali i njegove kolege i širu javnost.

- Nisam bio potpuno svjestan toga da sam na mail dobio pregled njezinog albuma, koji je objavljen nekoliko tjedana nakon mog putovanja u London. Bio je to previd koji nije bio namjeran. Ovo je najvažniji email koji sam ikada propustio. Uvijek ću se kajati - iskreno je rekao Doran.

Iako su neki pričali kako se zbog ljutnje Adele ustala i otišla od intervjua, on je to porekao.

- Adele nije otišla. Zapravo, dogodilo se suprotno. Ono što je trebalo trajati 20 minuta trajalo je 29 minuta - ispričao je.

Doran je zbog tog propusta dobio suspenziju od dva tjedna.

VIDEO>>Haljina koju je Amy Winehouse nosila na svom posljednjem koncertu u Beogradu, prodana je za više od 1.5 milijuna kuna!