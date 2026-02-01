Znate li koje je pravo ime Ivanki Trump? Jednom prilikom govorila je o svom imenu

Najstarija kći Donalda Trumpa cijeli život koristi nadimak, a mnogi obožavatelji tek sada shvaćaju da joj Ivanka nije pravo ime. Još 2010. godine Ivanka Trump odgovorila je na pitanje obožavatelja o podrijetlu svog imena, otkrivši malo poznati detalj. „Moje pravo ime je Ivana“, podijelila je na Twitteru. „Na češkom je Ivanka ime za Ivanu, kao što je Bobby za Roberta.“ Da, puno ime Ivanke Trump zapravo je Ivana Marie Trump, isto kao i njezina pokojna majka, Ivana Trump, prva supruga Donalda Trumpa. Ivankina mama Ivana Trump rođena je Zlínu, tadašnjoj Čehoslovačkoj i preselila se u Kanadu 1970-ih. Udala se za Donalda Trumpa 1977. i zajedno su imali troje djece, Donalda Jr., Ivanku i Erica. Ivanka, koja sada ima 44 godine, bila je drugo dijete u obitelji. Trump također ima još dvoje djece, Tiffany s Marlom Maples i Barrona sa svojom sadašnjom suprugom Melanijom.

Unatoč tome što joj ime Ivana piše u svim dokumentima, koristi ime Ivanka. Nadimak joj se očito rano zadržao i postao njezin javni identitet, iako njezin rodni list priča drugačiju priču. Prva kći poznata je po bliskom odnosu sa svojom braćom i sestrama, a nedavno je podržala i novi projekt Erica Trumpa. Ivanka se jednom osvrnula na njihov odgoj u intervjuu za New York Magazine 2004. godine. „Gledajte, nitko od nas nije svetac. Svi se volimo zabavljati. Ali mislim da su naši roditelji jednostavno bili prilično strogi prema nama. Uvijek su se brinuli da živimo u nekom području stvarnosti. Znali su savršen način da nam daju ono što nam je potrebno, a da to ne bude besplatno“, rekla je. Ivanka Trump je udana za Jareda Kushnera, američkog biznismena i nekadašnjeg savjetnika u Bijeloj kući.

Njihova ljubavna priča počela je 2007. godine, kada su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Par se vjenčao 25. listopada 2009. godine na slavnoj ceremoniji u Trump National Golf Clubu u Bedminsteru, New Jersey. Prije vjenčanja Ivanka je prešla na judaizam, vjeru Jaredove obitelji.