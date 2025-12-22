Naši Portali
SUPERTALENT

Maleni Bloom u društvu tate Nenada je gledao mamu Maju u Areni, evo što joj je doviknuo

Foto: Instagram
22.12.2025.
u 09:19

Tijekom ove sezone Majin sinčić Bloom često je pratio i posjećivao mamu tijekom snimanja, a jučer je finale u Areni pratio iz VIP lože

Prvi puta dosad finale "Supertalenta" održalo se u Areni Zagreb gdje je publika uživala u spektakularnim nastupima finalista. Pobjednici ove sezone su “Duo Turkeev & Kids” kojima je članica žirija Maja Šuput u audicijskoj emisiji dala zlatni gumb. Maja je jučer zablistala u kreaciji koju je za nju osmislio Marko Grubnić i kojom je pjevačica opet oduševila.  - Maja u velikom finalu izlazi poput prave Snježne kraljice. Odjevena u raskošnu bijelu haljinu prekrivenu šljokicama, odiše moći, elegancijom i apsolutnom dominacijom scene. Donji dio haljine čini bogati volumen tila koji se širi poput kišobrana, stvarajući dojam monumentalnosti i luksuza, dok je jedno rame dodatno naglašeno slojevima tila koji daju dramatičnu, gotovo kraljevsku siluetu - objasnio je za Dnevnik.hr uoči Supertalenta Marko Grubnić što je inspiriralo ovu kreaciju.

Tijekom ove sezone Majin sinčić Bloom često je pratio i posjećivao mamu tijekom snimanja, a jučer je finale u Areni pratio iz VIP lože. U društvu tate Nenada Blooma pratio je napetu završnicu, a u pauzama nastupa natjecatelja glasno je vikao: Mama, mama. Maja je na Instagramu objavila i video u kojem je pokazala kako Bloom ulazi u VIP ložu i govori: Idem gledati mamu. S pratiteljima na Instagramu pjevačica je nedavno podijelila i kako je sa sinom odradila tradicionalno božićno fotkanje, a u nekoliko videa na Instagram storyju pokazala je i kako su ukrasili svoj dom za Božić.

Ovaj period je tradicionalno za Maju bio ispunjen brojnim nastupima, a kada Bloom nije mogao ići s njom ostao je s tatom. Podsjetimo, Maja Šuput se razvela od supruga Nenada Tatarinova u ožujku 2025. godine nakon 6 godina braka; bio je to sporazumni razvod bez drame, a oboje su se dogovorili oko zajedničke roditeljske skrbi nad sinom Bloomom, pri čemu su nastavili živjeti u obiteljskoj atmosferi unatoč razvodu.

Maja Šuput rasplesala se u pauzi tijekom finala Supertalenta
Ključne riječi
showbiz supertalent Bloom Maja Šuput

