Veliki povratak jednog od najemotivnijih glasova domaće scene! Marko Kutlić nastupa u Tvornici Kulture

Nakon dvogodišnje pauze i povlačenja iz javnosti, Marko Kutlić vraća se pred publiku i to na simboličan datum, 8. ožujka, na Dan žena. Povratnički koncert održat će se u zagrebačkoj Tvornica kulture, prostoru koji za njega ima posebno značenje. Posljednji put Marko je upravo na toj pozornici nastupio 23. studenog 2023. godine, kada je rasprodao dvoranu i publici priredio večer ispunjenu emocijama, iskrenim interpretacijama i snažnom povezanošću s publikom. Nakon toga odlučio se povući iz svjetla reflektora i posvetiti sebi, stvaranju i osobnom rastu.

Danas, dvije godine kasnije, vraća se snažniji, zreliji i spreman ponovno podijeliti svoju glazbenu priču. Ovim putem najavit će i svoju nadolazeću glazbenu turneju “MORAM DALJE”.

Koncert 8. ožujka bit će više od običnog nastupa, bit će to večer zahvalnosti i novih početaka. Simbolično, upravo na Dan žena, Marko će publici pokloniti večer ispunjenu pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru, ali i novim materijalom koji označava novo poglavlje njegova stvaralaštva.

Publika može očekivati intimnu atmosferu, snažne vokalne izvedbe i iskrene emocije koje su oduvijek bile zaštitni znak Marka Kutlića. Povratak u Tvornicu kulture nije slučajan, to je mjesto na kojem je zatvorio jedno poglavlje, a sada ga ponovno otvara.

Ulaznice su u prodaji, a interes publike potvrđuje da se povratak dugo iščekivao.