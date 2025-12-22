Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
TUŽNA VIJEST

Preminuo glumac kojeg smo gledali u brojnim hit filmovima i serijama, imao je samo 46 godina

Foto: Profimedia
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
22.12.2025.
u 09:23

Njegovu smrt potvrdio je Ured sudskog vještaka okruga Los Angeles, navodeći vješanje kao uzrok. Ransone je stekao širu prepoznatljivost u drugoj sezoni serije The Wire, gdje je kroz 12 epizoda utjelovio lučkog radnika i sitnog kriminalca Chestera “Ziggyja” Sobotku.

James Ransone, glumac najpoznatiji po ulogama Ziggyja Sobotke u seriji The Wire i Eddieja Kaspbraka u filmu It: Chapter Two, preminuo je u petak u 47. godini života. Njegovu smrt potvrdio je Ured sudskog vještaka okruga Los Angeles, navodeći vješanje kao uzrok. Ransone je stekao širu prepoznatljivost u drugoj sezoni serije The Wire, gdje je kroz 12 epizoda utjelovio lučkog radnika i sitnog kriminalca Chestera “Ziggyja” Sobotku.

Njegov lik bio je prikazan kao marginalizirana osoba, lako podložna tuđim utjecajima, čiji niz poniženja kulminira tragičnim slomom. Nakon počinjenog zločina, Ziggy se predaje policiji, a posljednji put se pojavljuje u finalu sezone, već kao zatvorenik. Pet godina kasnije, Ransone je glumio uz Alexander Skarsgård u HBO-ovoj mini-seriji Generation Kill.

U svih sedam epizoda tumačio je stvarnu osobu, marinca Cpl. Josha Raya Persona, u seriji koja prati novinara Rolling Stonea ugrađenog u 1. izviđački bataljun američkih marinaca tijekom rata u Iraku. Godine 2019. Ransone je preuzeo ulogu starije verzije povučenog vozača limuzine Eddieja Kaspbraka, rodom iz Derryja, u filmu It: Chapter Two. Među njegovim novijim filmskim ostvarenjima ističu se Black Phone 2, V/H/S/85, Small Engine Repair i What We Found. Na televiziji je također ostvario zapažene nastupe u serijama Poker Face, SEAL Team, 50 States of Fright i The First. James Ransone rođen je u Baltimoreu 1979. godine. Od 1993. do 1997. pohađao je školu 'Carver Center for Arts and Technology' u Marylandu. Prvi značajniji proboj ostvario je u tinejdžerskoj drami Ken Park (2002.), a već godinu dana kasnije dobio je ulogu u seriji The Wire koja mu je obilježila karijeru.

Evo kako reklamni blok za vrijeme finala Supertalenta izgleda u Areni
Ključne riječi
Amerika smrt film glumac Hollywood žica Ono showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
18
188
09:32 22.12.2025.

Počivao u miru

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
KAKVO TIJELO!

FOTO Nevjerojatno seksi fotka bivše kandidatkinje 'Plesa sa zvijezdama': Pozirala samo u grudnjaku i minijaturnim gaćicama

Naime, na spomenutoj fotografiji vidimo Deniss kako pozira pred ogledalom u, po svemu sudeći, luksuzno uređenoj kupaonici s tamnim, elegantnim pločicama koje stvaraju dramatičan kontrast njezinoj puti. Odjevena je u minijaturni dvodijelni komplet – grudnjak i gaćice – izrađen od prozirnog materijala boje kože preko kojeg se proteže raskošan uzorak crne čipke.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!