Preminuo glumac kojeg smo gledali u brojnim hit filmovima i serijama, imao je samo 46 godina

James Ransone, glumac najpoznatiji po ulogama Ziggyja Sobotke u seriji The Wire i Eddieja Kaspbraka u filmu It: Chapter Two, preminuo je u petak u 47. godini života. Njegovu smrt potvrdio je Ured sudskog vještaka okruga Los Angeles, navodeći vješanje kao uzrok. Ransone je stekao širu prepoznatljivost u drugoj sezoni serije The Wire, gdje je kroz 12 epizoda utjelovio lučkog radnika i sitnog kriminalca Chestera “Ziggyja” Sobotku.

Njegov lik bio je prikazan kao marginalizirana osoba, lako podložna tuđim utjecajima, čiji niz poniženja kulminira tragičnim slomom. Nakon počinjenog zločina, Ziggy se predaje policiji, a posljednji put se pojavljuje u finalu sezone, već kao zatvorenik. Pet godina kasnije, Ransone je glumio uz Alexander Skarsgård u HBO-ovoj mini-seriji Generation Kill.

U svih sedam epizoda tumačio je stvarnu osobu, marinca Cpl. Josha Raya Persona, u seriji koja prati novinara Rolling Stonea ugrađenog u 1. izviđački bataljun američkih marinaca tijekom rata u Iraku. Godine 2019. Ransone je preuzeo ulogu starije verzije povučenog vozača limuzine Eddieja Kaspbraka, rodom iz Derryja, u filmu It: Chapter Two. Među njegovim novijim filmskim ostvarenjima ističu se Black Phone 2, V/H/S/85, Small Engine Repair i What We Found. Na televiziji je također ostvario zapažene nastupe u serijama Poker Face, SEAL Team, 50 States of Fright i The First. James Ransone rođen je u Baltimoreu 1979. godine. Od 1993. do 1997. pohađao je školu 'Carver Center for Arts and Technology' u Marylandu. Prvi značajniji proboj ostvario je u tinejdžerskoj drami Ken Park (2002.), a već godinu dana kasnije dobio je ulogu u seriji The Wire koja mu je obilježila karijeru.