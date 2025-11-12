Naši Portali
VIDEO RTL-ov voditelj javio se iz Rima, pa pokazao kako izgleda posao TV reportera s druge strane kamere

12.11.2025.
u 21:30

Jurič je kroz kratki, ali sadržajni video proveo pratitelje kroz ključne trenutke svog radnog dana u Rimu i Vatikanu. Snimke prikazuju sve od dolaska na Trg svetog Petra, impresivnih kadrova Švicarske garde pa do samog dolaska predsjedničke delegacije i javljanja uživo za 'RTL Danas'

RTL-ov reporter i voditelj informativne emisije 'RTL Danas' Mario Jurič svojim je pratiteljima na Instagramu pružio jedinstven uvid u dinamičan svijet medijskog posla. U najnovijoj objavi podijelio je video u stilu vloga koji otkriva kako je izgledalo pratiti službeni posjet predsjednika Zorana Milanovića Vatikanu. Jurič je kroz kratki, ali sadržajni video proveo pratitelje kroz ključne trenutke svog radnog dana u Rimu i Vatikanu. Snimke prikazuju sve od dolaska na Trg svetog Petra, impresivnih kadrova Švicarske garde pa do samog dolaska predsjedničke delegacije i javljanja uživo za 'RTL Danas'. U opisu je pojasnio: "Vodim vas u Vatikan i Rim gdje sam pratio posjet predsjednika Zorana Milanovića Svetoj Stolici i privatnu audijenciju s papom Lavom XIV." Svojom je objavom potaknuo i interakciju, upitavši pratitelje jesu li već posjetili Vječni Grad.

Inače, nesvakidašnji prizor nedavno se odigrao u središnjoj informativnoj emisiji RTL Danas, kada su se kamere nakon bloka reklama vratile u studio. Gledatelji, koji su vjerojatno očekivali najavu priloga o popularnom natjecanju tko može pojesti više ćevapa, ostali su iznenađeni. Umjesto toga, na ekranima se pojavio voditeljski par, Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič, u pomalo neuobičajenoj pozi – spremni za selfie. S osmijesima od uha do uha, mobitel je bio uperen, a nakon kratkog namještanja uslijedio je i klik.

Mario Jurič je, vidno zadovoljan fotografijom, kratko prokomentirao: "Eto, to je to," dok je Ivana Brkić Tomljenović bacila pogled na snimljenu uspomenu, nasmiješila se i elegantno pospremila mobitel. Cijela simpatična scena trajala je svega pet do šest sekundi, nakon čega je voditeljski par s jednakom profesionalnošću nastavio s vođenjem emisije, kao da se ovaj kratki, opušteni trenutak uopće nije dogodio. Činilo se kao da je fotografiranje usred informativnog programa najnormalnija stvar na svijetu.

Iako bi se u nekim situacijama ovakav potez možda mogao protumačiti kao neprofesionalan ili naići na kritike, reakcije gledatelja bile su upravo suprotne. Društvene mreže i portali brzo su prenijeli vijest o ovom simpatičnom događaju, a komentari publike bili su gotovo jednoglasno pozitivni. Mnogi su istaknuli kako je ovakav spontani trenutak bio pravo osvježenje u moru često ozbiljnih i teških vijesti.

Kupnja