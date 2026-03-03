“Skakutavci” skočili na velika platna

Ako je suditi po subotnjem jutru u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu, u domaća je kina stigao novi obiteljski animirani hit sezone. Blitz i Disney Hrvatska, zajedno s partnerom filma, tvrtkom VISA, premijerno su predstavili novi animirani naslov studija Disney i Pixar – „Skakutavci“ – a kino je već od ranih sati pulsiralo energijom kakvu obično viđamo samo na večernjim gala događanjima.

Umjesto tišine prve jutarnje kave, bar kina ispunili su dječji smijeh, šarenilo balona i poznata lica koja su, ovaj put bez crvenog tepiha i večernjih toaleta, stigla sa svojim najmlađima. Atmosfera? Ležerna, razigrana i točno onakva kakvu želite kada vikend započinje filmom.

Foto: Promo

Među gostima su se istaknuli Frano Mašković i Barbara Prpić, dok su televizijsku prepoznatljivost jutru dali Marko Šapit i Tomislav Jelinčić, spremni na fotografiranje i kratke razgovore s okupljenima. Lifestyle scena nije izostala – Jelena Veljača i Iva Šimić Šakoranja donijele su onaj prepoznatljivi zagrebački društveni šarm koji premijeru pretvara u „mali gradski događaj“.

Glazbenu notu dale su Pamela Ramljak i Neda Parmać, dok je mlađu publiku posebno razveselila Maša Gavranić, najmlađa hrvatska radijska voditeljica s bravo! KIDS radija, u društvu Monike Olujić, kreativne producentice istog radija. Energija djece i poznatih lica miješala se bez distance – upravo onako kako to najbolje funkcionira na obiteljskim premijerama.

U žutom tepihu su se mogli primijetiti i Lea Biljman, Luka Lajić, Natali Rade te Dubravka Švegar, čime je premijera dodatno potvrdila kako ovakvi projekti prirodno povezuju kazalište, televiziju, glazbu i novu medijsku scenu.

Poseban pljesak zaslužili su članovi hrvatske sinkronizacije, koji su svojim glasovima oživjeli šaroliku filmsku družinu. Rina Radmilov kao Marla, Jerko Marčić kao Kralj George, Vedran Mlikota kao gradonačelnik Jerry Generazzo, Ana Ćapalija kao Kraljica Gmazova, Pavo Đurović kao Princ kukaca te Zlatan Zuhrić Zuhra kao Gušter Tom – ekipa koja je publici pokazala koliko domaći glasovi mogu dati dodatnu emociju i humor velikoj animiranoj produkciji. Glumačku postavu upotpunili su Anja Maksić Japundžić, Helena Novosel, Ermin Preljević, Rajna Radosavljev kao Dajana Shark, Luka Starman i Mladen Vujčić.

Foto: Promo

Prije same projekcije najmlađe je dočekao šareni foto-kutak i niz animacija inspiriranih filmskim svijetom. Igre, fotografiranje i puno smijeha stvorili su osjećaj da se ne dolazi samo pogledati film, već ući u njegov svijet. Cijeli prostor kina odisao je toplinom i porukom koja je jednostavna, ali snažna – prijateljstvo i razumijevanje uvijek pobjeđuju.

A što donose „Skakutavci“? U središtu je neobična, duhovita avantura u kojoj znanstvenici otkriju tehnologiju koja omogućuje „skok“ ljudske svijesti u životinje. Glavna junakinja tako kreće na putovanje kroz svijet prirode koje je istovremeno zabavno, emotivno i pomalo poučno. Film se igra idejom što bi se dogodilo kada bismo doista mogli razumjeti životinje – i pritom vješto balansira humor, akciju i dirljive trenutke koji funkcioniraju i za djecu i za odrasle.

Foto: Promo

Nakon druženja, svjetla su se ugasila, a publika je zakoračila u šareni animirani svijet pun neočekivanih obrata – upravo onakav kakav očekujemo od velike obiteljske avanture s potpisom studija Disney i Pixar.

„Skakutavci“ su od sada u kinima diljem Hrvatske, sinkronizirani na hrvatski jezik, u distribuciji Blitz Hrvatske – film koji bez puno filozofije radi ono najvažnije: okuplja obitelji i daje im razlog za zajednički osmijeh.