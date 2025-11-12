Srbi svojataju našu misicu kojoj se predviđa pobjeda na izboru za najljepšu ženu svijeta

Naša aktualna misica koja Hrvatsku predstavlja na Miss Universe natjecanju, izboru za najljepšu ženu svijeta, 23-godišnja Laura Gnjatović, ovih je dana top tema hrvatskih, ali i regionalnih medija. Mlada Zadranka ponovno je pobudila veliki interes za ovo natjecanje koje je godinama bilo malo praćeno, barem kada je o Hrvatskoj riječ. Trenutačno je favoritkinja za krunu najljepše žene svijeta, a društvene mreže ne prestaju brujiti o njoj. Sada su domaći mediji prenijeli kako su pronašli i neke komentare koji se tiču Laurina prezimena. Naime, Zadranka visoka čak 191 centimetar, studentica sestrinstva i odbojkašica osvojila je sve simpatije publike.

“Predivna, karizmatična i prirodna – Laura je sve što Miss Universe treba biti”, hvale je obožavatelji na TikToku i Instagramu. No, ispod posljednjih Laurinih fotografija ubrzo se pojavio val komentara iz regije, iznenađujuće, uglavnom sa srpske strane. Naime, dio tamošnje publike počeo je tvrditi da je Laura ‘njihova’, pozivajući se na prezime Gnjatović, koje se također pojavljuje u Srbiji, prenosi dnevno.hr.

Osim toga, jedna Hrvatica koja živi u Australiji odlučila je reagirati na njezinu fotografiju te je ostavila značajan komentar koji je ubrzo rasplamsao strasti. "Laura, neki govore da si Srpkinja, prisvajaju te kao svoju. Možeš li to, molim te, razjasniti? Čini se da sve što je lijepo žele prisvojiti", stajao je komentar. Laura se za sada nije oglasila povodom te tvrdnje, a na Instagramu je itekako aktivna te svakodnevno objavljuje više desetaka Instagram priča te fotografija s priprema natjecanja.

Podsjetimo, nedavno je našoj misici stigla fotografija grafita u poruke, a kojeg joj je posvetio anonimni obožavatelj. Prizor ju je toliko dirnuo da ga je odmah podijelila s prijateljima na toj društvenoj mreži. Na zidu je osvanula poruka "9 života, 1 kruna – najjača riba/miss ikad", gesta koja je misicu ostavila bez daha. "A što sam dobila od anonimne osobe u inbox danas... Kakvo iznenađenje. Ma nemam riječi", napisala je očito dirnuta Laura. Ovaj neočekivani čin za nju predstavlja ogroman vjetar u leđa uoči finala natjecanja koje se održava u Tajlandu 21. studenog. Istaknula je kako joj ovakvi trenuci daju dodatnu snagu i motivaciju da se predstavi u najboljem svjetlu. "Motivacija ste mi iz dana u dan da, s krunom ili bez nje, pokažem svima tko smo i što smo", poručila je Gnjatović, naglasivši kako joj je cilj ponosno predstavljati Hrvatsku bez obzira na ishod. Njezina predanost i otvorenost na društvenim mrežama učinile su je jednom od zapaženijih kandidatkinja.

Svjesna da ispisivanje grafita nije najprimjereniji način izražavanja, Laura se u svojoj objavi odlučila i na simpatičnu ispriku, pokazavši svoju duhovitu stranu. "Ispričavam se što sam nekako potakla nekoga na 'uništavanje imovine', ne radite ovo kod kuće", napisala je, no odmah je i dodala objašnjenje. "Rečeno mi je da je u pitanju stara i napuštena ruševina, pa hajde... hvala! Bilo kako bilo, imam svoj grafit", zaključila je oduševljena misica.