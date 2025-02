VIDEO Poslušajte svih 16 finalista koji će se boriti za plasman na Euroviziju!

Poslušali smo ukupno 24 izvođača koji su u četvrtak i petak nastupili u opatijskoj dvorani "Marino Cvetković", a njih 16 izborilo je plasman u veliko nedjeljno finale na kojem će se izabrati hrvatski predstavnik na Euroviziji u švicarskom Baselu. U prvom polufinalu Dore korak bliže konačnom cilju približili su se Matt Shaft, EoT, Nipplepeople, Marko Tolja, Magazin, Natalli, LELEK i IVXN. Dan kasnije zlatnu kartu za finale izborili su Fenksta, Marko Škugor, Ogenj, Laurakojapjeva, Marko Bošnjak, Filomena, Luka Nižetić i Petar Brkljačić.

Mi vam u nastavku donosimo nastupe svih 16 finalista Dore 2025. godine.

Matt Shaft - Welcome to the Circus

EoT - Bye Bye Bye

NIPPLEPEOPLE - ZNAK

Marko Tolja - Through the Dark

Magazin - AaAaA

Natalli - Dom si srcu mom

LELEK - The Soul of My Soul

IVXN - Monopol

Fenksta - Extra

Marko Škugor - Šta da Boga molim ja

Ogenj - Daj, daj

Laurakojapjeva - NPC

Marko Bošnjak - Poison Cake

Filomena - Strong

Luka Nižetić - Južina

Petar Brkljačić - Kraj