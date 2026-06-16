Sjećate li se psihijatrice Bele iz 'Zauvijek susjedi'? Evo kako danas izgleda ova glumica koju više ne viđamo često na televiziji

Glumica Antonija Stanišić Šperanda, koju publika najviše pamti kao psihijatricu Izabelu Jurić - Belu iz humoristične serije 'Zauvijek susjedi', obilježava svoj jubilarni 50. rođendan. Iako je nismo često viđali na televizijskim ekranima, njezina je karijera iznimno bogata na kazališnim daskama. Status samostalne umjetnice ima od 2004. godine, dok je od 2006. stalno zaposlena u ansamblu kazališta Gavella, gdje je do danas ostvarila uloge u tridesetak različitih predstava.

Prošle je godine privukla pažnju javnosti pojavljivanjem u glazbenom spotu klape Kampanel za numeru 'Skini se'. Trenutačno nastupa i u kazališnom komadu 'Susjedi' u režiji Ljubomira Kerekeša, koji je inspiriran upravo serijom koja joj je donijela veliku popularnost. Zanimljivo je da Antonija posjeduje čak tri diplome. Nakon završetka zagrebačke gimnazije 1994. godine, upisala je studij menadžmenta na Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, a istovremeno je pohađala i Višu slikarsku autorsku školu u Zagrebu. Slikarstvo je završila 1997. godine, da bi dvije godine nakon toga postala studentica Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu.

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Diplomirala je hotelijerstvo 2000. godine, dok je bila na prvoj godini glume, a 2004. godine stekla je i diplomu na ADU. Tijekom studentskih dana u Opatiji, posvetila se i učenju triju stranih jezika. Ostvarila je ulogu i u kratkometražnom filmu 'Trenuci izazova', koji je na festivalu Film Fest International u Nici bio nominiran u pet kategorija. Taj je film osvojio priznanje za najbolji scenarij u kategoriji stranog kratkog filma. Među nominacijama se našla i sama Antonija, i to u kategoriji za najbolju glumicu u stranom filmu. Uz to, četiri je godine bila voditeljica HTV-ove emisije 'Žutokljunac', a svoj je glas posudila i brojnim likovima u animiranim filmovima.