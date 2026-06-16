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PONOSNA SUPRUGA

Amra Džeko objavom iz Los Angelesa zapalila mreže: Majica s moćnom porukom postala je navijački hit

Zenica: Amra Džeko s djecom prati utakmicu Bosne i Hercegovine i San Marina
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 07:00

Na leđima je nosila upečatljiv natpis: 'I am from Bosnia, take me to America', stihove iz  pjesme bosanskohercegovačkog glazbenog sastava Dubioza Kolektiv. Poznata pjesma postala je svojevrsna himna navijača nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine

Amra Džeko, manekenka i supruga kapetan reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, na Instagramu je objavila fotografiju koja je oduševila njene pratitelje. Pozirajući na brdu s kojeg se pruža spektakularan pogled na Los Angeles, Amra je pokazala mišiće u pobjedničkoj pozi, no u središtu pozornosti našla se njezina bijela majica. Na leđima je nosila upečatljiv natpis: 'I am from Bosnia, take me to America', stihove iz  pjesme bosanskohercegovačkog glazbenog sastava Dubioza Kolektiv. Poznata pjesma postala je svojevrsna himna navijača nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije. Među prvima se oglasio glazbeni redatelj Haris Dubica komentarom 'Dobrodošla kući', misleći na njezin boravak u Los Angelesu. Pratitelji su joj uputili niz komplimenata poput 'Naša lijepa Amra'.
Nakon što su u prvoj utakmici turnira u Torontu odigrali neriješeno 1-1 protiv Kanade, reprezentaciju BiH očekuje novi izazov. Četiri dana nakon Amrine objave, 18. lipnja, "Zmajevi" će na stadionu SoFi u Los Angelesu odmjeriti snage sa Švicarskom. Njezina prisutnost u gradu i snažna poruka na majici jasan su znak podrške koju ona i cijela obitelj pružaju reprezentaciji na njezinom drugom povijesnom nastupu na Svjetskom prvenstvu.

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Zenica: Amra Džeko s djecom prati utakmicu Bosne i Hercegovine i San Marina
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Amra Džeko, rođena Silajdžić, odavno je poznata javnosti kao uspješna manekenka, glumica i poduzetnica. Karijeru je započela s šesnaest godina pobjedom na natjecanju Metropolitan Top Model, što ju je odvelo u Pariz, a kasnije i u Los Angeles, gdje je ostvarila i uloge u serijama poput "CSI: NY". Danas je, uz obiteljske obveze i podršku suprugu, suosnivačica online platforme za prodaju ručno rađenih proizvoda te ambasadorica nekoliko humanitarnih organizacija.

Amra i Edin u braku su od 2016. godine, a da je uvijek čvrsto uz njega pokazala je i objavom na društvenim mrežama prije Svjetskog prvenstva. 'Kažu da iza svakog uspjeha stoje godine rada. Ja bih dodala i godine odricanja, žrtve, umora, sumnji, ali i ogromne ljubavi prema onome što radiš. Danas gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nikada nije prestao da vjeruje u njih. Gledam čovjeka koji je svakim danom, treningom i korakom zaslužio da bude tamo gdje je danas', napisala je tada Amra u objavi.

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Ključne riječi
showbiz Bosna i Hercegovina Edin Džeko Amra Džeko

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