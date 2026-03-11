VIDEO Nives Celzijus u grudnjaku pokazala kakve poruke joj šalje bivši suprug: 'Kad dijelite skrbništvo'

Svestrana pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus ovo jutro se probudila raspoložena za dijeljenje detalja iz privatnog života s pratiteljima na društvenim mrežama. U videu Nives se iz kreveta u grudnjaku obratila fanovima: - Ja vama moram pokazati kakve poruke meni moj bivši muž šalje gotovo svako jutro - kazala je i okrenula usmjerila kameru prema ekranu svog mobitela.

Na njemu su se mogli vidjeti različiti snimci s mačkama koje joj je proslijedio njezin bivši suprug, nekadašnji igrač Dinama Dino Drpić. - Kada dijelite skrbništvo nad mačkama - napisala je Nives u opisu objave na Instagramu. Ovaj video dolazi nakon što je Nives otkrila i kako je Dino reagirao na vrući spot za baladu "Sinkronija".

- Jučer je baš gledao, bila je neka smiješna situacija. Došao je naš zajednički prijatelj i pokazala sam im premijerno i onda je frend komentirao: 'Super, baš si me iznenadila, brutalna pjesma, spot je dramatičan, decentan!' A Dino ga je pogledao i rekao: 'Decentan? Ovo je soft porn!' - prepričala je Nives anegdotu za IN magazin. Iz ovoga je vidljivo kako su bivši supružnici ostali u dobrom odnosu nakon braka, u kojem su dobili kći Taishu i sina Leonea.

Podsjetimo, Nives je posljednjih dana posebno aktivna na društvenim mrežama. Prvo je objavila novu pjesmu koja nije prošla nezapaženo, a onda je na društvenoj mreži Instagram uz zanimljive fotke podijelila i komentare koje je dobila. Na svom Instagram profilu objavila je seriju fotografija na kojima pozira u crnom čipkastom donjem rublju i raskopčanoj bijeloj košulji, ističući svoje poznate atribute.

Ležeći na krevetu pokraj velikog prozora s pogledom na prirodu, Nives je zračila samopouzdanjem i seksepilom, no opis koji je pratitelje dočekao ispod fotografija bio je sve samo ne očekivan. Umjesto uobičajenog opisa, Nives je podijelila dugu i prilično direktnu poruku koju je dobila od jednog muškarca, a koja ju je, kako se čini, duboko dirnula. "Jedan frajer mi sinoć napisao: 'Koji kreten od žene moraš biti da četrdeset i koju godinu gradiš karijeru na sisurinama, a imaš talenta da napišeš tako snažnu, životnu pjesmu koje se ne bi posramili ni najveći pjesnici. Bez ljutnje, ali ti si promašila cijeli život'", citirala je Nives, referirajući se na svoju pjesmu "Sinkronija".

Iako bi mnogi ovakvu poruku doživjeli kao uvredu, Nives je pokazala svoju snagu i zrelost. "Ne znam koje su mu bile namjere, ali ja sam to shvatila kao kompliment. Dirljivo mi je da eto i muškarci osjećaju Sinkroniju, onako kako ju ja osjećam. A da sam kreten u životu, vjerojatno i jesam, ali upravo ta uloga me i dovela do ove pjesme. Možda i puno krivih puteva, ali uvijek su me vodili ka pravom cilju", zaključila je. Ova neočekivana ispovijest otkriva kompleksnost njezine javne persone koja vješto balansira između provokativnog imidža i neospornog talenta, ne samo glazbenog, već i spisateljskog. Podsjetimo, njezina autobiografija Gola istina svojedobno je bila najprodavanija knjiga u Hrvatskoj te je osvojila prestižnu nagradu "Kiklop".