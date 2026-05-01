Ivan Rakitić i supruga Raquel objavili sretnu vijest: 'Danas slavimo najveći dar!'

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić i njegova supruga Raquel Mauri podijelili su s pratiteljima emotivnu objavu. U obiteljskom domu slavilo se naveliko povodom rođendana njihove mlađe kćeri Adare. Ponosna majka Raquel tim je povodom objavila dirljivu poruku. - Danas slavimo najveći dar u našem životu: tvoj rođendan - napisala je, istaknuvši kako ih Adara svakodnevno inspirira svojom toplinom, snagom i osobnošću.

U emotivnoj čestitci zahvalila je kćeri na svemu što ih uči te naglasila da su svaki njezin korak i osmijeh za njih neizmjeran izvor ponosa. Poželjeli su joj obilje sreće i ljubavi, uz poruku da nikada ne zaboravi koliko je voljena. - Sretan rođendan, kćeri. Volimo te svim srcem i uvijek ćemo biti uz tebe - zaključili su u objavi koju možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Ivan i Raquel, koji slove za jedan od najskladnijih domaćih parova, osim slavljenice Adare imaju i stariju kćer Altheu. Njihova ljubavna priča započela je 2011. godine u Sevilli, gdje je Raquel radila kao konobarica. U tajnosti su se vjenčali dvije godine kasnije, a veliko crkveno vjenčanje imali su 2015. godine. Par je nedavno obilježio i 13. godišnjicu braka, koju su proslavili romantičnim putovanjem u Pariz. Obitelj se nakon nogometaševe bogate karijere preselila u Split, gdje su, prema Ivanovim riječima, pronašli svoj mir te su iznimno sretni i zadovoljni.