Bajaga s puno ljubavi pričao o roditeljima, a jednom je otkrio i što ga je jedino u životu otac zamolio

Momčilo Bajagić Bajaga prisjetio se kako je od samih početaka imao snažnu podršku roditelja u svojoj glazbenoj karijeri. Iako mu je majka bila ekonomistica, a otac vojni, a kasnije i civilni pilot, oboje su imali razumijevanja za njegov put. Uz osmijeh je ispričao kako je majka jednom rekla: „Što ako ta Riblja Čorba postane poznata, nikad nam neće oprostiti“, prisjetivši se gostovanja u podcastu DOBpost. Kasnije se osamostalio, a roditelji su bili još zadovoljniji kada su vidjeli da može sam plaćati stan i brinuti se o sebi. Unatoč velikoj popularnosti, Bajaga ističe da ga slava nikada nije promijenila. Smatra da je imao sreću što je rano postao poznat te da je eventualne poteškoće prošao još u mladosti, bez osjećaja da ga to čini povlaštenim u odnosu na druge.

Govoreći o životu, spomenuo je i česte selidbe po Beogradu, živio je u Zemunu, u Kosovskoj ulici u centru, na Dorćolu u Skenderbegovoj, kao i na Senjaku. Ipak, bez obzira na promjene adrese, uvijek je održavao blizak odnos sa susjedima. Istaknuo je kako ima takav kućni odgoj da se uvijek javlja ljudima u svojoj okolini, čak i onima koji tu samo privremeno borave. Zbog toga su se neki znali iznenaditi njegovom pristupačnošću, ali upravo takav odnos prema ljudima smatra svojom prirodom. Na kraju je zaključio da vjeruje kako se ni u poznijim godinama neće promijeniti.

U jednom intervju koji je prije nekoliko godina dao za Večernji list ispričao nam je kako je u četvrtom razredu srednje ozbiljno počeo shvaćati svoju glazbenu karijeru i to kao gitarist Riblje Čorbe, što su njegovi roditelji prihvatili s odobravanjem, a tata ga je zamolio samo jednu stvar. – Tata je bio pilot i u to vrijeme, početkom 80-ih, zrakoplovi nisu bili tako sigurni kao danas i dosta je njegovih kolega poginulo pa me molio da ni slučajno ne idem u pilote. Možda je to bilo neobično za ono vrijeme, ali roditelji su uvijek imali razumijevanja za moju ljubav prema glazbi – prisjetio se tada Bajaga.