VIDEO Naša bivša glumica pohvalila se kakvo je imanje i kuću kupila za 7500 eura, javila joj se Severina

Bivša glumica i kreatorice digitalnog sadržaja Tena Sakar Vukić s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila je vijest o kupnji imanja i kuće i otkrila je koliko je platila nekretninu kojoj je potrebna obnova. - Ljudi kupila sam svoju prvu kuću i imanje za 7500 eura. Ljudi su mi govorili nemoj, što ti je, ali ovdje je tisuću i pol kvadrata i stara kuća iz Drugog svjetskog rata. Kokošinjac imama, svinjac i drvarnicu. Što je 7500 eura? Pa to je dva metra kvadratna stana u Zagrebu - ispričala je Tena u videu u kojem je svoje pratitelje provela kroz imanje i kuću koju je kupila. Pokazala je gdje će se nalaziti spavaće sobe, kuhinja i blagovaonica, a gdje je zamislila svoju ljetnu kuhinju i pohvalila se kako na imanju ima stabla oraha, šljiva i jabuka.

U komentarima su joj se javili i brojni influenceri i pjevačica Severina koja joj je napisala bravo, a drugi su u komentarima pisali: "Iskreno ljubomorna sam. Jaooooo ljubomorna sam. Dođem ti pomoći saditi ako će trebati... a platiš me sa dudom, sretnoooooooo i uživaj! Tooooooo..voće, povrće u izobilju, netaknuta priroda. Bravo, još više si mi porasla u očima, ma, divna Tena! Neka te prati zdravlje i izobilje" Prije dvije godine Tena jegostovala u našem studiju u emisiji "POV: Influenceri" u kojoj se prisjetila sebe u mlađim danima, kada na njen život još nije bio stavljen ''pečat'' F dijagnoza - bipolarnog afektivnog poremećaja, akutnih reakcija na stres, graničnog poremećaja ličnosti, poremećaja u prehrani...

- Taman sam napunila 21. kada mi je dijagnosticiran bipolarni poremećaj, ali su mi problemi krenuli s 19 godina. Ali prije toga nisam za sebe nikad osjetila da nije nešto u redu, imala sam jedino neke eskapade i buntovne faze, ali to ne bih odvojila od nekog adolescentnog ponašanja. Sjećam se jedino kada mi je jedan dečko uništio Martensice da sam mu šuškavac razrezala skalpelom, to je bio neki veći čin i problem, to je bilo impulzivno. Možda je to trebao biti neki okidač da me se negdje odvede za svaki slučaj. Iako, ja se nikad nisam gubila niti čula glasove, nisam nikad pomišljala na samoubojstvo - ispričala nam je Tena koja na društvenim mrežama često govori o bipolarnom poremećaju.