Dominik je u showu 'Život na vagi' izgubio 57,3 kg, a zdravih navika se i dalje pridržava: Nemam pauze od režima

Dominika Šarića upoznali smo u showu "Život na vagi" u kojem je osvojio i novčanu nagradu od 20.000 eura. Tijekom showa izgubio je 57,3 kilograma odnosno 33,8 posto svoje tjelesne mase. Iz ovog projekta izlazi sa 112 kilograma. U finale je ušao zahvaljujući zlatnoj ulaznici, a bio je i kapetan crvenog tima u showu. Na prvom vaganju imao je 169,3 kilograma. Nakon showa nastavio se pridržavati zdravih navika, a za RTL je otkrio kako će provesti 1. svibnja. - Nismo ništa planirali, ali pretpostavljam da će biti u obiteljskoj atmosferi, vrlo vjerojatno kod bake i djeda na dvorištu uz igru i roštilj ispričao je Dominik. Na pitanje može li si dopustiti "pauzu" od režima ili i na odmoru pazi na prehranu i trening, odgovorio je: "Nemam pauze od režima i dalje se držim svih pravila ali dozvolim si blago "iskakanje iz tračnica" gdje si dozvolim nešto što inače ne konzumiram u vidu hrane i pića. Ali dobro balansiram prehranu i trening. Kako je ljepše vrijeme došlo uveo sam si još jednu aktivnost a to je šetnja kad junior zaspe. Ovako kada su dani odmora nemam problem prekršiti neku od normi jer znam da će već sutra biti kako bi trebalo."

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj a tijekom showa, njegova supruga otkrila mu je i da čekaju petu bebicu što mu je dalo još vjetra u leđa. Višak kilograma otežavao mu je svakodnevicu, posebno u trenucima s djecom. "Volio bih koristiti neke sprave za igru s njima, npr. trampolin, ali ne mogu zbog prevelike težine. Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju moji klinci", iskreno je priznao prije ulaska u show. Iako se tijekom djetinjstva znao neugodno osjećati zbog kilograma, njegov pravi strah je puno ozbiljniji - prerani odlazak od obitelji. "Straši me pomisao na njihov život bez tate", govorio je. Upravo zato odlučio je stati na kraj odgađanju. "Došao sam do točke kada bi mi bilo jako teško skinuti sve te kilograme sam. A osim toga, fali mi natjecanja i adrenalina u životu", kazao je Dominik koji sebe opisuje kao vedrog, borbenog, upornog, odanog čovjeka koji je spreman za novu životnu utakmicu.