Tomos generacija

Mario Rucner, Vlado Kalember i Stevo Vujić kroz glazbu oživljavaju legendu koja je obilježila mladost regije
VL
Autor
Večernji.hr
01.05.2026.
u 12:44

“Tomos generacija” ima i svojevrsno povijesno značenje jer slavi brend koji je desetljećima bio dio života u regiji, ali i daleko izvan nje

Poznati hrvatski violist i glazbenik Mario Rucner objavio je novu pjesmu i videospot “Tomos generacija”, projekt koji nosi snažnu dozu nostalgije i posvećen je legendarnom motoru Tomos - simbolu mladosti, slobode i bezbrižnih vožnji koje su obilježile generacije na ovim prostorima. U ovoj pjesmi Mario Rucner ne pojavljuje se samo kao violist i autor projekta, već i kao pjevač, donoseći osobnu i emotivnu interpretaciju priče o vremenu kada je zvuk Tomosovog motora bio dio svakodnevice. Upravo zato “Tomos generacija” ima i svojevrsno povijesno značenje jer slavi brend koji je desetljećima bio dio života u regiji, ali i daleko izvan nje.
Posebnu dimenziju pjesmi daje legendarni Vlado Kalember, čiji prepoznatljivi glas gotovo da i ne treba predstavljanje. Uz njega se pojavljuje i vrlo autentičan gost Stevo Vujić iz Kopra. Osim što je svestrani glazbenik, Stevo je i strastveni zaljubljenik u Tomos te vlasnik jedinog Tomosovog muzeja smještenog u samom centru Kopra. U kratkom razgovoru koji je snimila ekipa Moto 30+, otkrio je što Tomos znači generacijama: "Nije to samo motor... to je mladost, sloboda, identitet koji se ne zaboravlja." Prepoznatljive interpretacije sva tri izvođača dodatno naglašavaju emociju i autentičnost pjesme koja spaja mnoge generacije.

Zanimljivost projekta je i dvojezična izvedba, pjesma se pjeva na hrvatskom i slovenskom jeziku, čime simbolično povezuje dvije zemlje koje dijele zajednički dio povijesti vezan uz Tomos. Autor i aranžer pjesme je Sven Gleđa, Marijev dugogodišnji suradnik.
Videospot sniman je na lokacijama u Hrvatskoj te u Kopru u Sloveniji, gradu koji je neraskidivo povezan s poviješću Tomosa. Kadrovi mora, cesta i vožnje legendarnim motorom stvaraju atmosferu nostalgije i podsjećaju na vrijeme kada je Tomos bio mnogo više od prijevoznog sredstva, bio je stil života.

Projekt "Tomos generacija" izlazi u suradnji s izdavačkom kućom Hit Records. Primarno je glazbena posveta generacijama koje su odrasle uz dvotaktni zvuk motora, ali i podsjetnik na vrijednosti koje ostaju iste – slobodu, prijateljstvo i ljubav prema vožnji. S ovom pjesmom Mario Rucner donosi glazbenu priču koja spaja povijest, emociju i identitet prostora na kojem je Tomos ostavio neizbrisiv trag, na ovim prostorima, u Europi i diljem svijeta.

showbiz Vlado Kalember pjesma tomos Mario Rucner

