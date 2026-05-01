'Medijska titula najobrazovanijeg Hrvata mi značajno više stvara nelagodu nego što ugađa taštini'

Nikšu Sviličića često nazivaju najobrazovanijim Hrvatom, no ta etiketa tek je početna točka priče o čovjeku koji već desetljećima pomiče granice vlastitih interesa i profesija. Profesor, redatelj, glazbenik i pisac... Njegove uloge ne stoje jedna uz drugu, već se međusobno nadopunjuju i oblikuju jedinstven pogled na svijet. U vremenu brzih informacija i površnih sadržaja, Sviličić ostaje posvećen znanju, stvaranju i kontinuiranom propitivanju stvarnosti. Iza impresivne biografije krije se autor koji jednako uvjerljivo djeluje u znanstvenom, umjetničkom i javnom prostoru. U velikom razgovoru otkrio nam je kako izgleda život na sjecištu umjetnosti i znanosti, što ga i dalje pokreće te koliko je danas uopće moguće biti "najobrazovaniji" u svijetu koji se stalno mijenja.