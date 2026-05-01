© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
TURBULENTAN ŽIVOT

Nakon smrti prvog sina dobio je još 13-ero djece: Jedno ga se odreklo, a za drugo nije siguran je li njegovo

01.05.2026.
u 22:00

Iako je poznat po svojim tehnološkim pothvatima, privatni život Elona Muska obilježen je velikom tragedijom i stvaranjem jedne od najneobičnijih obitelji današnjice

Prije nego što je postao otac velike obitelji, tehnološki mogul Elon Musk proživio je najgoru noćnu moru svakog roditelja. Njegov prvorođeni sin, Nevada Alexander Musk, kojeg je dobio 2002. godine s tadašnjom suprugom Justine Wilson, preminuo je u dobi od samo deset tjedana od sindroma iznenadne dojenačke smrti (SIDS). Tragedija se dogodila nakon što su ga roditelji stavili na spavanje, a kada su se vratili, dječak više nije disao. Iako su ga bolničari oživjeli, zbog predugog nedostatka kisika mozak mu je odumro.

- Moj prvorođeni sin umro mi je na rukama. Osjetio sam njegov posljednji otkucaj srca - Musk je godinama kasnije opisao najbolniji trenutak u životu. Njegova bivša supruga izjavila je kako je Musk odbijao razgovarati o sinovoj smrti, a njezino je otvoreno tugovanje smatrao "emocionalno manipulativnim".

Transrodna kći Elona Muska: 'U posljednjem razgovoru mi je rekao da sam ovca'
Nakon teškog gubitka, par se okrenuo potpomognutoj oplodnji kako bi proširio obitelj. Godine 2004. dobili su blizance Griffina i Vivian. Vivian je 2022. dospjela u medije kada je objavila da je transrodna osoba, promijenila ime i zakonski se odrekla očeva prezimena. Samo dvije godine nakon blizanaca, 2006. godine, Elon i Justine dobili su i trojke, sinove Kaija, Saxona i Damiana, čime je njihova obitelj narasla na petero djece.

Muskova raznolika i zanimljiva obitelj nastavila se širiti i nakon razvoda od Justine. S kanadskom pjevačicom Grimes (Claire Boucher) dobio je još troje djece, poznate po svojim ekscentričnim imenima. Prvo je 2020. rođen sin X Æ A-Xii, godinu kasnije putem surogat-majke kći Exa Dark Sideræl, a 2022. i sin Techno Mechanicus, nadimka Tau.

Posljednjih godina Musk je dobio još petero djece. Sa Shivon Zilis, direktoricom u njegovoj tvrtki Neuralink, ima četvero djece: blizance Stridera i Azure rođene 2021., te Arcadiu i Seldona Lycurgusa rođene 2024. i početkom 2025. godine. Zasad posljednje, 14. dijete, sin Romulus, rođen je iz veze s Ashley St. Clair, iako je sam Musk javno izrazio sumnju u očinstvo, ali je potvrdio da majci pruža financijsku pomoć.

Maja Šuput podijelila intimne detalje o odnosu sa svojim Šimom: 'Više osjećam razliku u...'
*dijelom uz pomoć AI
Komentara 1

Avatar rubinet
rubinet
22:09 01.05.2026.

Djeca poznata " po svojim ekscentričnim imenima. " Zašto nije dao lijepa, narodna imena poput Tomislav, Mislav, Hrvoje,Trpimir ili pak Zvonimir?

Nikša Sviličić
Premium sadržaj
NIKŠA SVILIČIĆ

'Medijska titula najobrazovanijeg Hrvata mi značajno više stvara nelagodu nego što ugađa taštini'

U vremenu brzih informacija i površnih sadržaja, Sviličić ostaje posvećen znanju, stvaranju i kontinuiranom propitivanju stvarnosti. Iza impresivne biografije krije se autor koji jednako uvjerljivo djeluje u znanstvenom, umjetničkom i javnom prostoru. U velikom razgovoru otkrio nam je kako izgleda život na sjecištu umjetnosti i znanosti, što ga i dalje pokreće te koliko je danas uopće moguće biti "najobrazovaniji" u svijetu koji se stalno mijenj

Učitaj još

