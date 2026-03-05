Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTPUNO ISKRENO

Evo kako je vrući spot Nives Celzijus prokomentirao njezin bivši suprug: 'A Dino ga je pogledao i rekao'

Foto: Maja Bota
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
05.03.2026.
u 20:52

Najviše se iščekivao komentar Nivesinog bivšeg supruga, Dine Drpića, koji je, čini se, imao što za reći

Svestrana spisateljica, glumica i pjevačica Nives Celzijus i glazbenik Dino Petrić udružili su snage i snimili baladu "Sinkronija", a strastveni videospot za pjesmu izazvao je brojne reakcije. S obzirom na "vruće" scene u spotu, mnoge je zanimalo kako je na sve reagirao njezin bivši suprug Dino Drpić, s kojim je Nives ostala u prijateljskim odnosima. Priča o njegovoj reakciji posebno je zanimljiva.

- Jučer je baš gledao, bila je neka smiješna situacija. Došao je naš zajednički prijatelj i pokazala sam im premijerno i onda je frend komentirao: 'Super, baš si me iznenadila, brutalna pjesma, spot je dramatičan, decentan!' A Dino ga je pogledao i rekao: 'Decentan? Ovo je soft porn!' - prepričala je Nives anegdotu za IN magazin. Novi Dino, pjevač Petrić, ne boji se susreta sa svojim imenjakom i vjeruje da će dobiti njegovo odobrenje. - Odobrit će me sto posto, samo kava-dvije i to je to - samouvjereno je poručio.

Je li ovo najstrastveniji domaći spot ikada? Nives Celzijus u strastvenom zagrljaju s popularnim glazbenikom
1/18

Inače, ova moćna i emotivna balada, koju je Nives, kako kaže, napisala vrlo spontano pod tušem, zahtijevala je jednako strastven vizualni identitet. Snimanje spota bilo je nabijeno emocijama, a Nives je imala samo riječi hvale za glumački debi svog kolege. - Moram sad pohvaliti Dinu, svi smo bili zadivljeni njegovim glumačkim vještinama. Prvi put se susreo s tim, ali stvarno je to vrhunski odradio, jer to nije jednostavno - otkrila je.

I sam Petrić priznao je da ga je Nives potpuno uvukla u priču unatoč umoru. - Bio sam neispavan, ali kad sam krenuo s Nives snimati... Baš me je uvukla u taj film, kao da smo mi sad ta uloga - pojasnio je Dino. S druge strane, Nives se našalila na svoj račun, rekavši kako se kroz godine već naviknula na snimanje strastvenih scena. - S obzirom da mi je ljubavni život katastrofa, bar imam neki intimno ljubavni doticaj, makar i nerealan - kazala je kroz smijeh pjevačica. Podsjetimo, Nives s bivšim suprugom Dinom ima dvoje djece, sina Leonea i kćer Taishu.

FOTO Znate li kako izgleda zgodni sin Nives Celzijus? Preslika je oca Dine Drpića
1/16

Ključne riječi
Nives Celzijus Dino Drpić pjesma spot showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!