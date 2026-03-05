Evo kako je vrući spot Nives Celzijus prokomentirao njezin bivši suprug: 'A Dino ga je pogledao i rekao'

Svestrana spisateljica, glumica i pjevačica Nives Celzijus i glazbenik Dino Petrić udružili su snage i snimili baladu "Sinkronija", a strastveni videospot za pjesmu izazvao je brojne reakcije. S obzirom na "vruće" scene u spotu, mnoge je zanimalo kako je na sve reagirao njezin bivši suprug Dino Drpić, s kojim je Nives ostala u prijateljskim odnosima. Priča o njegovoj reakciji posebno je zanimljiva.

- Jučer je baš gledao, bila je neka smiješna situacija. Došao je naš zajednički prijatelj i pokazala sam im premijerno i onda je frend komentirao: 'Super, baš si me iznenadila, brutalna pjesma, spot je dramatičan, decentan!' A Dino ga je pogledao i rekao: 'Decentan? Ovo je soft porn!' - prepričala je Nives anegdotu za IN magazin. Novi Dino, pjevač Petrić, ne boji se susreta sa svojim imenjakom i vjeruje da će dobiti njegovo odobrenje. - Odobrit će me sto posto, samo kava-dvije i to je to - samouvjereno je poručio.

Je li ovo najstrastveniji domaći spot ikada? Nives Celzijus u strastvenom zagrljaju s popularnim glazbenikom

Inače, ova moćna i emotivna balada, koju je Nives, kako kaže, napisala vrlo spontano pod tušem, zahtijevala je jednako strastven vizualni identitet. Snimanje spota bilo je nabijeno emocijama, a Nives je imala samo riječi hvale za glumački debi svog kolege. - Moram sad pohvaliti Dinu, svi smo bili zadivljeni njegovim glumačkim vještinama. Prvi put se susreo s tim, ali stvarno je to vrhunski odradio, jer to nije jednostavno - otkrila je.

I sam Petrić priznao je da ga je Nives potpuno uvukla u priču unatoč umoru. - Bio sam neispavan, ali kad sam krenuo s Nives snimati... Baš me je uvukla u taj film, kao da smo mi sad ta uloga - pojasnio je Dino. S druge strane, Nives se našalila na svoj račun, rekavši kako se kroz godine već naviknula na snimanje strastvenih scena. - S obzirom da mi je ljubavni život katastrofa, bar imam neki intimno ljubavni doticaj, makar i nerealan - kazala je kroz smijeh pjevačica. Podsjetimo, Nives s bivšim suprugom Dinom ima dvoje djece, sina Leonea i kćer Taishu.