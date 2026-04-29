FOTO Ostvario mu se veliki san! Naš glazbenik pohvalio se susretom s talijanskom ikonom: 'Jedinstven'

Jedan od najpoznatijih talijanskih glazbenika, Eros Ramazzotti, u utorak je održao impresivan koncert u zagrebačkoj Areni u sklopu svoje velike svjetske turneje "Una storia importante". Dvorana na Laništu bila je rasprodana do posljednjeg mjesta, a Ramazzotti je publiku proveo kroz presjek svoje bogate karijere. U publici se našao i naš pjevač Marko Kutlić, koji je dobio priliku susresti se s talijanskom ikonom. Kutlić se time pohvalio na društvenim mrežama i to fotografijom s glazbenikom na kojoj nije mogao sakriti svoju sreću i uzbuđenje zbog ovog trenutka. "Jedna zaista važna priča. Jedinstven si!", napisao je Kutlić u opisu fotografije.

"Kada snovi postanu stvarnost!", "Super Marko da si bio na koncertu svog omiljenog pjevača", "Odličan Eros! Bilo je čudesno", "Baš sam se nadala da će te se naći skupa na koncertu", "Čudesan", "Eros legenda", pisali su Marku pratitelji u komentarima.

Podsjetimo, Marko je nedavno odnio pobjedu na Zagrebačkom festivalu i to s pjesmom "Uzmi i drugi dio mene". "Ljudi, eto me doma! Hvala Zagrebe što ste me dočekali ovako lijepo i što ste dali priliku jednom uličnom sviraču da zapjeva na ovoj pozornici. Svi moji kolege bili su fantastični, a meni je pripala ova nagrada. Velika je to čast i velika odgovornost, prije svega, nastupiti na jednom od najstarijih festivala u Europi i nadam se da sam ispunio očekivanja. Sretan sam, zadovoljan i zahvalan", istaknuo je Marko nakon nastupa.

Pjesmu "Uzmi i drugi dio mene" napisao je Miroslav Rus, kojem je Marko i posvetio svoju pobjedu, a otkrio je i da ga je pjesma osvojila na prvo slušanje iako je ove godine želio raditi samo na svom autorskom i kantautorskom materijalu. "Pogodila me svaka riječ i nisam mogao odbiti", kazao je te se zahvalio Rusu, a dodao je i da ju je jako osobno shvatio te nastupio u čast svoje bake Anice.

Povezanost s bakom objasnio je na društvenim mrežama tik pred nastup. "Skuhao sam sebi i svojoj Anici kavu na njen dan, baš onako kako nam ju je ona kuhala svaki dan. Bila je pravi storyteller. Srčana, borbena, odana i neumorna u služenju drugima. Svojim me životom i mudrošću obogatila za cijeli život, a najviše sam uživao u razgovorima s njom, upravo ovako, uz kavu. Ovaj put sam ja skuhao. Otišla je baš na Svjetski dan glasa... ona koja me najviše voljela slušati", napisao je uz fotografiju kave te bakin crtež.