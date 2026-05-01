Parni Valjak donosi novi singl s Porinom nagrađenog albuma godine

S Porinom nagrađenog albuma godine Kažu pčele umiru… Parni Valjak kao novi singl predstavlja pjesmu Danas nisam svoj, zajedno s pratećim lyric videom. Spomenuti nagrađeni album prvi je bendov studijski uradak s Igorom Drvenkarom, a objavljen je krajem prošle godine u digitalnom, CD i vinil izdanju, pod okriljem diskografske kuće Croatia Records. Na ovogodišnjoj dodjeli glazbene nagrade Porin upravo je izdanje Kažu pčele umiru… proglašeno albumom godine za 2025., a svoje dojmove o tom priznanju tada je podijelio i Husein Hasanefendić Hus: "Moram priznati da nisam očekivao. Zaista smo bili sretni kad smo dobili pet nominacija. S obzirom na naš staž, s obzirom na konkurenciju ovih mladih i žestokih - nisam očekivao, ali sam se nadao da ćemo dobiti barem neko priznanje. Zapravo sam jako sretan, jer znači nam puno kada struka da nagradu. To je apsolutno jedan tip priznanja koji ima specifičnu težinu."

Sve pjesme s albuma Kažu pčele umiru… autorski potpisuje Hus, među kojima su i ranije objavljeni zamijećeni singlovi Moja glava, moja pravila, Sad kad znaš, Bogati će pobjeći na Mars, Kad padne mrak, Pustit ću glas i Kud idemo mi dok za Otkad te ne viđam često glazbu potpisuje Marijan Brkić Brk, zaslužan i za snimanje, miks i produkciju ovog studijskog izdanja. Vizualni identitet albuma kreirali su Igor Jurilj i Tomislav Vranić. Lyric video za novi singl Danas nisam svoj potpisuje Iva Čaisa (CroRec Video).

Novi singl Parni Valjak donosi u trenucima nastavka aktualne turneje 50, započete prošle godine, a kojom obilježavaju pola stoljeća svoje aktivnosti. Do sada su pred publiku diljem ovih prostora donijeli čitav niz koncerata prožetih impresivnom produkcijom i pomno osmišljenim repertoarom, koji uključuje bogato glazbeno naslijeđe njihovih bezvremenskih klasika, kao i nove pjesme.

Turneja je započela 14. veljače 2025. u Splitu, a tijekom prošle godine održali su više od 30 koncerata, što je uključivalo i nastupe u najvećim dvoranama i arenama u regiji. Poseban i izuzetno emotivan koncert, i za publiku i za bend, bio je spektakl u rasprodanoj Areni Zagreb, koji je održan na dan osnivanja benda, 29. studenoga. Turneja se nastavlja i kroz 2026. godinu te nakon koncerata u Zadru, Osijeku i Ljubljani, slijedi niz nastupa u dvoranama i na open-air pozornicama diljem regije, što uključuje Beograd (Sava centar, 16. svibanj), Banja Luku (Moto Fest, 30. svibanj), Kranj (19. lipanj), kao i Kastav (28. lipanj).