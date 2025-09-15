VIDEO Naša pjevačica i kolega iz Srbije više ne skrivaju ljubav! Podijelili romantični trenutak i raznježili fanove

Pjevačica Nika Turković podijelila je s javnosti intiman trenutak sa svojim dečkom Zoranom Zarubicom, objavivši na TikToku video koji je odmah privukao pažnju. Snimka prati popularni trend u kojem Zoran podiže Niku u naručje i strastveno je ljubi, a pjevačica je uz objavu kratko napisala: "Kad znaš, onda znaš". Ovim potezom par je potvrdio svoju ljubav, što je posebno oduševilo fanove jer svoju vezu rijetko izlažu javnosti.

Reakcije na objavu bile su iznimno pozitivne, a Nikin profil preplavili su komentari podrške. Poruke poput: - "Najdraži par", "Ne mogu s vama", "A slatkiii" - samo su neke od onih koje su ostavili raznježeni pratitelji. Romantični trenutak potvrdio je da njihova veza cvjeta, a mnogi su pohvalili par zbog iskrenog iskazivanja emocija na društvenim mrežama.

Inače, Zoran Zarubica poznat je kao bubnjar iznimno popularnog srpskog benda Buč Kesidi, koji je stekao kultni status u regiji. Njihova popularnost u Hrvatskoj je neupitna, što dokazuju i brojni rasprodani koncerti, uključujući nastupe na zagrebačkoj Šalati, sedam uzastopnih večeri u klubu Sax, a pred njima je i najvažniji koncert dosadašnje karijere - 24. siječnja 2026. nastupit će u Areni Zagreb. Inače, uz Zarubicu, grupu Buč Kesidi čini još Luka Racić.

FOTO Naša glazbenica više ne skriva vezu sa srpskim kolegom iz Pančeva! Napokon skupila hrabrosti i objavila poljubac

Podsjetimo, iako je časopis Story 2023. godine objavio njihove fotografije kako se usred bijela dana ljube u centru Zagreba, Nika i Zoran nisu imali hrabrosti potvrditi romansu, vjerojatno ne vjerujući u potpunosti u svoju ljubav. A skrivali su se sve donedavno... – Nisam zaljubljena, ne znam odakle ste to čuli – tvrdila je Nika za Story na upit novinara, iako su već tada bili u posjedu fotografija njihovih strastvenih poljubaca. Dvije godine kasnije na društvenim je mrežama podijelila jedan njihov romantični trenutak, čime je potvrdila da više ne namjeravaju skivati svoju ljubav. Uz crno-bijelu fotografiju na kojoj se ljube, dodala je i pjesmu Manu Chaoa prigodnog naziva 'Me gustas tu', što u prijevodu sa španjolskog znači "sviđaš mi se".

Kantautorica je njihovu vezu potvrdila tek u svibnju ove godine kada je prvi put objavila njihovu zajedničku fotografiju, na kojoj Zoranu nije sakrila lice. Prije veze sa Zoranom, bila je u dugogodišnjoj vezi s pjevačem Matijom Cvekom, no očito je pronašla novu sreću, što je ovom objavom i potvrdila na oduševljenje fanova.