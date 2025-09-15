Kakvo iznenađenje! Lady Gaga podijelila objavu pobjednika našeg Survivora, evo i zbog čega

Luciano Plazibat, pobjednik hrvatskog izdanja Survivora, oduševio je svoje pratitelje na društvenim mrežama kada se okušao u jednom od popularnih viralnih plesova. Za svoj je nastup odabrao pjesmu Lady Gage "Abracadabra" iz hit-serije "Wednesday", a njegov energični i strastveni ples ubrzo je postao pravi internetski hit, prikupivši brojne pozitivne reakcije.

Ipak, pravi šok i ostvarenje sna uslijedili su kada je video stigao i do same svjetske zvijezde. Lady Gaga je, na opće iznenađenje, podijelila Plazibatov video putem svog službenog profila na društvenoj mreži TikTok, čime je njegov ples vidjela višemilijunska publika diljem svijeta. Za Luciana, koji je veliki obožavatelj slavne glazbenice, bio je to trenutak za pamćenje. Pobjednik Survivora nije skrivao neizmjernu sreću te se odmah pohvalio svojim fanovima. - Dakle, ovo se dogodilo, Lady Gaga je podijelila moj video! Kad pomisliš da ti godina ne može biti bolja, zamalo umreš od uzbuđenja plešući. Trebala je biti na meni ''Born This Way hoodica'', ali sam se potpuno oznojio dok sam učio korake - napisao je Luciano u emotivnoj objavi i dodao:

- Više ne znam što da kažem - toliko dugo nisam plesao ni objavljivao išta vezano uz ples jer mi je, zbog obaveza i posla, bilo teško stati, naučiti nešto i snimiti. Ali kada osoba zbog koje plešeš izbaci novu pjesmu - jednostavno moraš! A onda, kao šećer na kraju, ona to vidi i podijeli. Ne znam što reći osim da sam neopisivo sretan, nezamislivo mi je. Inače bih rekao: ''Mali Luci bi bio ponosan.'' E pa sad je ovaj Luci još sretniji od tog malog - zaključio je Plazibat.

Njegova veza s glazbom slavne pjevačice mnogo je dublja od samog plesa. Luciano je otkrio kako mu je upravo ona bila velika inspiracija i motivacija tijekom iscrpljujućih dana u Survivoru: - Hahaha Gaga me spasila tijekom Survivora! Hvala ti, Mayhem, pobijedili smo!! - napisao je ispod jedne objave na Instagramu. Također je istaknuo da mu je njezina glazba pomogla u prevladavanju teških osobnih borbi.

Ovaj nevjerojatan uspjeh izazvao je lavinu pozitivnih reakcija, a obožavatelji su mu poručili kako je ovo tek početak. - ''Za tebe je samo nebo granica'', ''Uspio si u životu'' - samo su neki od komentara podrške. Podsjetimo, Luciano je u intervjuu za Večernji list kao najljepši trenutak tijekom snimanja showa naveo party ujedinjenja timova, kad je prvi put nakon dva mjeseca čuo glazbu.

- Toliko sam bio sretan da mi uopće nije bilo do hrane. Jedina stvar koja me držala na životu je bila glazba, svaki dan sam u glavi pjevao. Još mi je ostala u sjećanju i godišnjica smrti Ivinog tate, kad smo skupa u čast njemu radili pahuljice i plakali cijeli dan i pričali o onima koji više nisu tu! Tolik lijepih uspomena je bilo da mogu dva dana pričati - otkrio je pobjednik Survivora.

