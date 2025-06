Omiljeni srpski dvojac prvi put dolazi u Arenu Zagreb!

BOBBY SHERMAN

Preminuo tinejdžerski idol iz 60-ih, nakon glazbene karijere istaknuo se herojstvom

Pravi zvjezdani status dosegnuo je 1968. ulogom stidljivog drvosječe Jeremyja Bolta u ABC-jevoj seriji "Here Come the Brides", u kojoj je glumio uz Davida Soula. Serija ga je katapultirala u srca milijuna tinejdžerica, a njegovo se lice smiješilo s naslovnica časopisa poput Tiger Beat i Sixteen, kao i s kutija za ručak, postera i kutija za žitarice