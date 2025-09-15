FOTO Glumica otkrila zašto je završila na hitnoj: 'Dobila sam najluđu alergiju ikad'

Glumica Sofia Vergara (53) propustila je dodjelu nagrada Emmy zbog bolesti. Naime, lijepa Kolumbijka na svom je Instagramu otkrila da je dobila alergiju te zbog toga završila na hitnoj. Inače, Vergara je trebala biti jedna od voditeljica dodjele.

- Nisam stigla na dodjelu Emmyja, ali sam zato uspjela doći do hitne. Žao mi je, ali morala sam otkazati. Dobila sam najluđu alergiju oka ikad, taman prije nego što sam sjela u automobil - napisala je na društvenoj mreži uz fotku na kojem je otkrila kako je alergija i izgledala. Osim ove fotografije, podijelila je i snimku na kojoj leži na hitnoj te snimku na kojoj ispire oko.

Podsjetimo, bolnička serija "The Pitt" osvojila je ovogodišnju televizijsku nagradu "Emmy" u kategoriji najbolje dramske serije. Nagradu za najboljeg glumca u dramskoj seriji osvojio je Noah Wyle za svoju izvedbu doktora Michaela "Robbyja" Robinavitcha upravo u seriji "The Pitt", dok je nagrada za najbolju glumicu u dramskoj seriji pripala Britt Lower za njezinu ulogu Helly R. u seriji "Raskid". I nagrade za najbolje sporedne glumca i glumicu u dramskoj seriji otišle su serijama "The Pitt" i "Raskid", najbolji sporedni glumac je Tramell Tillman iz "Raskida", a najbolja sporedna glumica Katherine LaNasa iz "The Pitta".