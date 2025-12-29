Naši Portali
veliki interes

Počela prodaja ulaznica za drugi koncert nove domaće glazbene zvijezde u Areni Zagreb: 'Imam leptiriće u trbuhu'

Beograd: Jakov Jozinović održao je prvi nastup u mts Dvorani
Foto: Bane T. Stojanovic
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
29.12.2025.
u 19:35

"Imam leptiriće u trbuhu, zato što ću u jednom vikendu dva dana zaredom pjevati u Areni Zagreb, i to na svojim koncertima. Ovo neće biti klasični koncerti, već priča koju ću publici pričati nekoliko sati i siguran sam da će svi otići kući punog srca i duše", izjavio je Jakov Jozinović putem bravo! radija

Nakon što je Jakov Jozinović rasprodao prvi koncert u Areni Zagreb, zakazan za 19. lipnja 2026., u svega nekoliko dana i time potvrdio status glazbene senzacije regije, njegova priča u najvećoj hrvatskoj dvorani dobiva nastavak. Zbog iznimnog interesa publike dodan je drugi koncert, koji će se održati dan kasnije, 20. lipnja 2026., a ulaznice su od danas dostupne u prodaji putem sustava upad.hr.

FOTO Jakov Jozinović u trans bacio više od 10 tisuća ljudi u Varaždinu, gužve gotovo zaustavile promet
Beograd: Jakov Jozinović održao je prvi nastup u mts Dvorani
1/10

Publiku očekuje najsuvremenija koncertna produkcija uz posebno dizajniranu pozornicu u formatu 360°, kakva se na ovim prostorima rijetko viđa. Ovakav koncept omogućit će iznimnu bliskost Jakova i njegovih obožavatelja te vrhunski vizualni i audio doživljaj iz svakog kutka.

"Ispunio sam svoju najveću želju, Arena 360°, jer mi je bilo iznimno važno da publika bude oko mene cijelo vrijeme i da svima budem jednako blizu", rekao je. Svojom karizmom, iskrenošću i emotivnim vokalom, uz obrade pjesama koje su ga približile publici, Jakov je osvojio društvene mreže i gradske trgove, a sada istu emociju donosi i u najveće dvorane, gdje će predstaviti i pjesme s nadolazećeg albuma prvijenca "Ja za čuda letim". "Na albumu će vrlo vjerojatno biti 10 pjesama. Od iduće godine u repertoar planiram ubaciti i neke nove, zanimljive obrade, ali to ćemo još malo zadržati kao tajnu", najavio je.

Turneja "Ja za čuda letim" započinje 14. veljače u splitskim Gripama, dok je koncert u riječkoj Dvorani Zamet, zakazan za 28. veljače, već rasprodan. Nakon toga slijedi koncert 7. ožujka u osječkoj dvorani Gradski vrt, a potom će Jakov zapjevati i diljem regije, dok će središnji trenutak ovog koncertnog ciklusa biti veliki dvodnevni spektakl u zagrebačkoj Areni - 19. i 20. lipnja.

Preminula je legendarna glumica Brigitte Bardot
showbiz Arena Zagreb Jakov Jozinović

