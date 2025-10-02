VIDEO Mojmira ostala zatečena prizorima iz domaćih trgovina, Direkt vodila u neobičnom izdanju: 'Molim!?'

Poznata po oštrim komentarima i jasnim stavovima o aktualnim, ponajviše političkim događajima, voditeljica Mojmira Pastorčić u jednoj od posljednjih emisija RTL Direkta ostala je zatečena prizorima iz zagrebačkih trgovina. U iznenađujućem izdanju za početak listopada, s kapicom Djeda Božićnjaka na glavi, urednica nije mogla sakriti čuđenje zbog proizvoda koji su preplavili police dok su vani još uvijek vladale gotovo ljetne temperature. Gledateljima je uputila pitanje: “Je li ovo moguće? Do jučer je bilo ljeto, danas je već Božić”. Svoj je šok ponovila još jednom tijekom emisije, glasno uzviknuvši prepoznatljivo "Molim!?" čime je jasno dala do znanja što misli o novom komercijalnom trendu.

Ekipa RTL Direkta obišla je trgovine i potvrdila da je božićna sezona ove godine uranila kao nikada prije. "Možda niste primijetili, jer tek je rujan pa to niste ni očekivali, ali u trgovinama je već krenuo božićni asortiman" istaknula je Pastorčić. Gledateljima je poručila da su se prevarili ako su mislili da blagdanska ponuda kreće tek nakon blagdana Svih svetih i tradicionalne kupnje lampiona. Kamere su zabilježile bogatu ponudu koja uključuje kuglice, borove, rajfove s rogovima soba Rudolfa, Djeda Mraza u svim zamislivim varijantama te ukrasne vrećice s božićnim motivima, a sve je snimljeno u Zagrebu posljednjeg dana rujna.

U svom prepoznatljivom, ironičnom stilu, voditeljica se osvrnula i na globalne trendove koje postavljaju poznate osobe. "I tako je Božić ove godine krenuo ranije nego ikad pa možda možemo očekivati da će influenceri već u listopadu početi objavljivati čarobno uređene i bajkovite dnevne boravke jer, nota bene: Paris Hilton je već krenula. Prije četiri tjedna u svom domu je postavila ukrase i snjegoviće tako da realno već kasnite za najboljima”, sarkastično je dodala, a na kraju emisije je gledateljima u istom tonu i čestitala Božić.

VIDEO Evo zbog čega je Mojmira Pastorčić ostala bez riječi pred kamerama: 'Sjećaš se Andreja Plenkovića?'

Ipak, trgovci imaju drugačije viđenje situacije, objašnjavajući kako potražnja diktira ponudu. Kako je za RTL Direkt otkrila jedna sugovornica iz trgovine, reakcije kupaca su podijeljene. Dok se jedni čude ranom početku, drugi već u kolovozu traže božićne lampice. Prema njezinim riječima, potrošači sve ranije pomno planiraju kako će im izgledati božićno drvce i cjelokupni doživljaj u domu pa na vrijeme skupljaju ideje kako bi shopping obavili kada za to osjete potrebu. Ova pojava izazvala je i lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su mnogi gledatelji izrazili nezadovoljstvo, ističući kako im “lakomi marketing” uništava duh blagdana.