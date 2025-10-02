Stanković najavio novu gošću, gledatelji ga zasuli pozitivnim komentarima: 'Ona je osoba vrijedna divljenja'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" na društvenim je mrežama najavio kako je njegova iduća gošća svjetska putnica Snežana Radojičić. - S 40 godina shvatila je da živi život kakav ne želi. Nastavnica književnosti dala je otkaz, sjela na bicikl i vozila se 14 godina. Obišla je svijet, od Japana do Patagonije, živjela u Kambodži, Nepalu, Vijetnamu, Kini, prešla više od 100 tisuća kilometra i u nedjelju nam dolazi u goste. Snežana Radojičić, napisao je Stanković.

Objava je u kratkom vremenu dobila više od 1000 lajkova i brojne pozitivne komentare. "Osoba vrijedna divljenja. Svaka čast na izboru gošće", "Hrabro. Izazovno. Ipak život je samo jedan. Zato svaka čast...", "Divim se takvim ljudima. ..pogotovo ženama! Bravo! Izaći iz okvira je hrabrost... ali pruža neopisivu sreću i šansu za susret sa samim sobom!", "Čista inspiracija pa čak i ako ne vozimo biciklu, predivna žena", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Stanković je u prvoj emisiji ovogodišnje sezone ugostio Alena Muhića iz Goražda koji je podijelio svoju iznimno potresnu životnu priču koja je započela ratnim zločinom. Njegova biološka majka silovana je 1993. godine u Foči tijekom rata u Bosni i Hercegovini, a nakon što ga je rodila, ostavila ga je u bolnici. Njegov dolazak na svijet bio je obilježen nezamislivom traumom, no sudbina mu je namijenila put sa sretnim završetkom. Ključnu ulogu u njegovom životu odigrala je obitelj koja ga nije rodila, ali ga je odgojila. Domar bolnice, Muharem Muhić, svakodnevno je novorođenče nosio kući svojoj supruzi Adviji i njihovim kćerima Almiri i Jasmili. Uskoro je dječak, kojeg su nazvali Alen, postao punopravni član njihove obitelji, a Muharem i Advija su ga i službeno posvojili. Pružili su mu dom, sigurnost i bezuvjetnu ljubav u vremenima mržnje, pokazavši da dobrota može obasjati i najmračnija mjesta. Alen je istinu o svom porijeklu saznao kada mu je bilo samo devet godina – da Advija i Muharem nisu njegovi biološki roditelji te da je začet u činu nasilja. Unatoč teškom teretu spoznaje, izrastao je u uspješnog i ostvarenog čovjeka. Danas je ponosni otac trojice sinova, zaposlenik bolnice u kojoj je i rođen, autor autobiografske knjige te glasan zagovaratelj ljudskih prava.

Njegova ispovijest izazvala je tisuće reakcija i stotine komentara na Facebooku i drugim društvenim mrežama, a gledatelji nisu skrivali oduševljenje. - "Divan gost, čisto svjetlo. Lekcija za roditelje. Šamar zlu. Alene neka te prati sreća i blagoslov u svemu što radiš i voliš. Rođen si u boli, ali preživio si da smanjiš bol drugima. I da sijaš svojom divnom dušom", "Žena je sve rekla....'Da sam te ja rodila ne bih te mogla više voljeti'", "Nisam rođen iz ljubavi ali sam odrastao iz ljubavi. Alen, Muharem i njegova obitelj, dirnuta sam neopisivo", "Ne mogu se nadiviti ovom čovjeku! Koja veličina! Kako se izdigao iznad svih nesretnih okolnosti, osuda, poniženja, razočaranja... Koja je snaga za ovo trebala! Ništa manja veličina nisu njegovi roditelji koji su ga odgojili i voljeli kao svog rođenog, možda čak i više od toga" - samo su neki od komentara. Posebno su isticali snagu njegovih posvojitelja: - Zamišljam kolika je bila ljubav, snaga, dobrota njegovih posvojitelja koji su u takvoj sredini uspjeli odgojiti ovog mladog čovjeka. To mogu samo, veliki. Kapa do poda - glasi reakcija.

Kroz brojne komentare provlačila se ista misao - roditelj nije onaj tko te donese na svijet, već onaj tko te odgoji i pruži ljubav. - Alen je rođen da svjedoči, da voli, da bude voljen i da bude svima nama ogledalo, kada god mislimo da nam se događa nešto teško - zaključio je jedan gledatelj. Priča Alena Muhića podsjetila je cijelu Hrvatsku, ali i regiju, na snagu oprosta i važnost obitelji.