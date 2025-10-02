Marija iz 'Života na vagi' otkrila da joj je uklonjen tumor: Plakala sam kad sam to doznala. Najiskrenije, to mi je najteži dio

Marija je bila natjecateljica osme sezone "Života na vagi" u koji je ušla s 163,1 kilogramom, a sada ima 104,8. Izgubila je ukupno 58,3 kilograma ili 35,7% tjelesne mase. Marija se nakon showa rastala, a sada je otkrila i da je na trbuhu imala tumor.

"Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju", izjavila je Marija, prenosi RTL.hr.

Nekadašnja sudionica emisije podvrgnuta je kirurškom zahvatu, a nakon operacije u srijedu je otpuštena kući gdje se mora pridržavati mirovanja.

"Okej sam, jučer me glava boljela. Pijem antibiotik, a najteže mi pada to mirovanje. Iskreno, nije me ničega strah. Ne mogu utjecati na takvo nešto", objasnila je Marija, koja je poznata po svom optimističnom pristupu u svakoj situaciji. Međutim, zabrana treniranja posebno ju je teško pogodila. "Plakala sam kad sam to doznala. Najiskrenije, to mi je najteži dio", istaknula je. Dodaje da se trenutno u potpunosti posvećuje svom oporavku i zdravlju. Za ranije spomenuti medij pričala je nedavno i o svom razvodu.

– O. K. sam, prošla su četiri mjeseca od rastave. Razvod smatram pozitivnom promjenom u svojem životu jer da se nije trebalo dogoditi, ne bi se dogodilo – rekla je Marija za RTL nakon što je u finalu showa pokazala fantastičnu transformaciju. Dodala je kako joj je obitelj bila velika podrška i roditelji su joj kod kuće pripremili sobu u koju se uselila nakon razvoda od supruga, a neka prijateljstva nisu opstala nakon svih ovih događaja.

– Neki prijatelji su sada izvan mog života, što mi je isto drago, ali određenih pet-šest ljudi tu je, uz mene. Neki ljudi išetali su iz mog života i meni je to ok – rekla je Marija. Dodala je kako svojoj rastavi nije dala prostora da shvati da se to zbilja dogodilo jer joj je cijelo vrijeme nakon izlaska iz showa i uoči finala fokus bio na nastavku skidanja kilograma, treninzi i plan prehrane bili su joj prioritet. – Sada shvaćam da sam rastavljena i super mi je ovakav život, ali mislim da to nisam 100 posto proživjela kako bih to možda proživjela da nije bilo cijelog ovog procesa "Života na vagi". Kad sve ovo prođe, neću razmišljati o ovome što se dogodilo – rekla je Marija.

I dalje nastavlja trenirati i zdravo se hraniti i cilj joj je do sljedeće godine doći do 70 kilograma. Prije sam živjela da jedem a sada ne jedem ništa slatko, ni sol ne koristim. – rekla je i dodala kako joj je show promijenio život. Podsjetimo, Marija je prodavačica iz Vukovara, a prije ulaska u sam show otvoreno je pričala o tome kako su je u školi vršnjaci često vrijeđali zbog debljine, a isto to su radili i njezini članovi obitelji, no Marija im nikome ništa ne uzima za zlo i nije im zamjerila što su bili takvi prema njoj. U showu je voditeljici Marijani Batinić ispričala jednu situaciju u kojoj su je članovi obitelji kritizirali.

– Brat je slavio rođendan i dotakli smo se teme o djeci, bile su moje dvije bake. Na neki su me način kritizirale. U tom trenutku sam se osjećala vrlo tužno, ali sada sam im zahvalna jer su njih dvije bile te koje su zaslužne za to što sam se ja prijavila. Bake me nisu osuđivale, već su htjele da se osvijestim – rekla je tada.