VIDEO Evo kako izgleda kad Darko Milinović zasvira gitaru i zapjeva: 'Nisam je pipnuo 20 godina'

Gradonačelnik Gospića i bivši ministar zdravstva, 62-godišnji Darko Milinović, na društvenoj mreži Facebook podijelio je nesvakidašnju snimku na kojoj svira gitaru. "Više od 20 godina, a možda i duže, nisam pipnuo gitaru, pa sam nedavno odlučio uzeti instrument i podsjetiti se na stare dane. Otpjevao sam ženi i obitelji kao poklon. Za njih ću učiniti sve..." – napisao je uz video koji je izazvao brojne simpatije. Na snimci, Milinović svira i pjeva pjesmu "Samo za tebe" klape Intrade, a reakcije njegovih pratitelja nisu izostale.

Komentari su bili uglavnom puni pohvala: "Vi ste gospodine Darko jedan od najsvestranijih ljudi, ne samo u politici, već i općenito. Gradonačelnik koji pomaže malim Ličanima", "Sasvim dobro vam ide, no nekako nemamo volje za pjevanjem dok gledamo kako nam vladajući uništavaju poljoprivredu, svinjogojstvo, vinogradarstvo...", "Bravo, da poživite dugo u zdravlju i veselju, vi i vaša obitelj", "Kako lijepo", "Perfektno, bravo doktore" – samo su neki od komentara koji su uslijedili. Video je, na iznenađenje mnogih, prikupio više od sedam tisuća oznaka "sviđa mi se", a broj reakcija i podijeljenih emocija pokazuje da je Milinović uspio dirnuti svoje pratitelje.

Za one koji nisu znali, Darko Milinović je već 37 godina u braku sa suprugom Blaženkom. Par se upoznao u rodnom Gospiću, gdje i danas žive s troje djece. Milinović je u nekoliko navrata isticao kako su obitelj, zdravlje i sport važni dijelovi njegova života. "Mi smo sportska obitelj. Ja igram nogomet od malena, ali već deset godina svakog petka i nedjelje s istom ekipom u Gospiću ‘haklam’ mali nogomet. Ekipe se zovu Bijeli i Plavi i ozbiljno doživljavamo naše susrete, pa nekad bude i oštro", ispričao je jednom prilikom za medije.

Ova simpatična objava Darka Milinovića zasigurno je još jedan dokaz da, osim političkih i obiteljskih obveza, u njegovom životu ima mjesta i za osobnu strast i zabavu.