VIDEO Mate Grgat snimio navijački hit koji je posvetio hrvatskoj reprezentaciji

Vrhunski zagrebački tenor podrijetlom iz Otoka kod Sinja, Mate Grgat, snimio je pjesmu posvećenu nogometnoj reprezentaciji nazvanu "Tišina od buke jača". Pjesma je inspirirana je činjenicom da naša reprezentacija uvijek dolazi nekako potiho i bez neke velike buke, ali gotovo obavezno na prvenstvima izaziva veliku pozornost i doživljava uspjehe koji često nadjačaju puno veće zemlje.

Autor ističe i mnoge vrline kojima nas reprezentacija prezentira širom svijeta: ponos, prkos, nada i želja. Uz sve to naglašava jaku sliku koju je opisao riječima "Tišina ti si od buke jača, sudbina svaka ima crtača" u čemu prepoznajemo i Zlatka Dalića i reprezentativce, a i navijače koji godinama zajedno crtaju povijest nogometnih prvenstava nižući razne uspjehe stavljajući Hrvatsku na vrh svjetske nogometne elite.

Poznato je da je Zlatko Dalić je dosad rado posjećivao koncerte Mate Grgata, poput onog u prestižnoj dvorani Lisinski, a sada mu Mate Grgat uzvraća energičnom pjesmom koju posvećuje i njemu i reprezentaciji, a i svima nama koji ćemo s ponosom pjevati ovu pjesmu.

Glazbu za pjesmu "Tišina od buke jača" skladao Dragan Brnas Fudo koji je do sada ostvario niz uspješnih suradnji (Massimo, Toni Cetinskim, Kemal Monteno, Tedi Spalato, Martin Kosovec), a stihove je napisao Ivo Šćepanović, poznat i kao tekstopisac Regate života za Nenu Belana.

Mate Grgat i dosad je prepoznat kao pjevač koji pjesme interpretira s istinskom strašću i posebnim vokalom koji nosi emociju ravno do publike. Mate će sigurno daleko odaslati ovu lijepu poruku "Tišina od buke jača" koja ponosno oslikava našu reprezentaciju, njeno vodstvo i naše navijačke vrline, a sve je to pod jednim nazivnikom HRVATSKA.

"Tišina od buke jača"



More k’o maljem obalu tuče

Potoci snažno koritom huče

A mi u život kročimo smjelo

Trudom se teše svako nam djelo



Snažna je pjesma naše kolone

S katedrala zvona nam zvone

Poštujmo druge, volimo svoje

Hrvatska igra za svoje boje



Tišina ti si od buke jača

Sudbina svaka ima crtača

Ljubav nas vodi, u duši iskra

Zastave plešu, Hrvatska igra



Tišina ti si, od buke jača

Prkos nas nosi, volja nas jača

Tišina ti si od buke jača

Sudbina svaka ima crtača



Čuli su za nas već više puta

Ne damo volji da puno luta

Pobjeda naša želja je čista

U vis se leti sa poda čvrsta