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VIDEO Mate Grgat snimio navijački hit koji je posvetio hrvatskoj reprezentaciji

Foto: Promo
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
17.06.2026.
u 20:00

Poznato je da je Zlatko Dalić je dosad rado posjećivao koncerte Mate Grgata, poput onog u prestižnoj dvorani Lisinski, a sada mu Mate Grgat uzvraća energičnom pjesmom koju posvećuje i njemu i reprezentaciji, a i svima nama koji ćemo s ponosom pjevati ovu pjesmu

 Vrhunski zagrebački tenor podrijetlom iz Otoka kod Sinja, Mate Grgat, snimio je pjesmu posvećenu nogometnoj reprezentaciji nazvanu "Tišina od buke jača". Pjesma je inspirirana je činjenicom da naša reprezentacija uvijek dolazi nekako potiho i bez neke velike buke, ali gotovo obavezno na prvenstvima izaziva veliku pozornost i doživljava uspjehe koji često nadjačaju puno veće zemlje.
Autor ističe i mnoge vrline kojima nas reprezentacija prezentira širom svijeta: ponos, prkos, nada i želja. Uz sve to naglašava jaku sliku koju je opisao riječima "Tišina ti si od buke jača, sudbina svaka ima crtača" u čemu prepoznajemo i Zlatka Dalića i reprezentativce, a i navijače koji godinama zajedno crtaju povijest nogometnih prvenstava nižući razne uspjehe stavljajući Hrvatsku na vrh svjetske nogometne elite.

Poznato je da je Zlatko Dalić je dosad rado posjećivao koncerte Mate Grgata, poput onog u prestižnoj dvorani Lisinski, a sada mu Mate Grgat uzvraća energičnom pjesmom koju posvećuje i njemu i reprezentaciji, a i svima nama koji ćemo s ponosom pjevati ovu pjesmu.

Glazbu za pjesmu "Tišina od buke jača" skladao Dragan Brnas Fudo koji je do sada ostvario niz uspješnih suradnji (Massimo, Toni Cetinskim, Kemal Monteno, Tedi Spalato, Martin Kosovec), a stihove je napisao Ivo Šćepanović, poznat i kao tekstopisac Regate života za Nenu Belana.

Mate Grgat i dosad je prepoznat kao pjevač koji pjesme interpretira s istinskom strašću i posebnim vokalom koji nosi emociju ravno do publike. Mate će sigurno daleko odaslati ovu lijepu poruku "Tišina od buke jača" koja ponosno oslikava našu reprezentaciju, njeno vodstvo i naše navijačke vrline, a sve je to pod jednim nazivnikom HRVATSKA.

"Tišina od buke jača"

More k’o maljem obalu tuče
Potoci snažno koritom huče
A mi u život kročimo smjelo
Trudom se teše svako nam djelo

Snažna je pjesma naše kolone
S katedrala zvona nam zvone
Poštujmo druge, volimo svoje
Hrvatska igra za svoje boje

Tišina ti si od buke jača
Sudbina svaka ima crtača
Ljubav nas vodi, u duši iskra
Zastave plešu, Hrvatska igra

Tišina ti si, od buke jača
Prkos nas nosi, volja nas jača
Tišina ti si od buke jača
Sudbina svaka ima crtača

Čuli su za nas već više puta
Ne damo volji da puno luta
Pobjeda naša želja je čista
U vis se leti sa poda čvrsta
Ključne riječi
Vatreni Mate Grgat showbiz

Komentara 2

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JO
jocoudriga
20:34 17.06.2026.

Ja sam pojeo dvije kile janjetine u čast reprezentacije.

Avatar Tombstone
Tombstone
20:29 17.06.2026.

Mojnete

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