TUŽNO

Preminula voditeljica (43): Vijest o smrti potvrdio shrvani suprug, a fanovi se opraštaju na društvenim mrežama

22.09.2025.
u 13:01

Meksički kanal Multimedia, za koji je Debora radila, potvrdio je tragičnu vijest jučer na društvenim mrežama

Meksička televizijska voditeljica Debora Estrella tragično je preminula tek nekoliko minuta nakon objave svoje zadnje fotografije iz zrakoplova tijekom leta koji je se pokazao kobnim. Tragedija se odigrala tijekom priprema za letačku obuku. Zrakoplov manjih dimenzija pao je u blizini industrijskog područja u Garcíi, gradu u saveznoj državi Nuevo Leon na sjeveroistoku Meksika.

Meksički kanal Multimedia, za koji je Debora radila, potvrdio je tragičnu vijest jučer na društvenim mrežama. "Šokirani smo i duboko potišteni zbog gubitka naše kolegice. Debora Estrella (43), vodila je jutarnji program Telediario u Monterreyu od 2018. godine; također je nastupala u vijestima Milenio Televizije i vodila Telediario u Ciudad de Mexicu putem Kanala 6 tijekom vikenda", napisali su.

Društvenim mrežama proširili su se neoficijelni videozapisi koji navodno dokumentiraju trenutak katastrofe – zrakoplov gubi kontrolu i pada prema zemlji, dok se u kadru vidi helikopter čiji je pilot nastojao utvrditi postoji li mogućnost pružanja pomoći.

Neposredno prije kobnog leta Debora je na svojem Instagram profilu podijelila sliku zrakoplova u kojemu se vozila uz komentar: "Pogodite što", nakon čega je ušla u pilotsku kabinu. Deborin bivši suprug, novinar Jose Luis García, tragičnu vijest o njezinoj smrti objavio je na društvenim platformama čim je doznao za nesreću. "Srušio se avion", stoji u objavi. Fanovi se na Instagramu opraštaju od voditeljice. 

voditeljica televizija Meksiko tragedija avion smrt showbiz

