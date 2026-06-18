FOTO Junak vatrenih Petar Musa skriva privatnost od javnosti, a s partnericom Laurom ima dvoje djece

Na Svjetskom prvenstvu hrvatski reprezentativac Petar Musa ponovno je skrenuo pozornost na sebe.
Na Svjetskom prvenstvu hrvatski reprezentativac Petar Musa ponovno je skrenuo pozornost na sebe.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Napadač Dallasa u MLS-u sinoć je postigao pogodak za Hrvatsku u utakmici protiv Engleske, koju su vatreni, nažalost, izgubili. Musa je za A reprezentaciju debitirao u remiju 1:1 protiv Walesa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024.
Napadač Dallasa u MLS-u sinoć je postigao pogodak za Hrvatsku u utakmici protiv Engleske, koju su vatreni, nažalost, izgubili. Musa je za A reprezentaciju debitirao u remiju 1:1 protiv Walesa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024.
Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
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Na svojoj prvoj konferenciji za medije kao reprezentativac poručio je: „Htio bih zahvaliti svima. Jako sam sretan što sam ovdje. Veselim se svakom treningu i na meni je da se pokažem.“
Na svojoj prvoj konferenciji za medije kao reprezentativac poručio je: „Htio bih zahvaliti svima. Jako sam sretan što sam ovdje. Veselim se svakom treningu i na meni je da se pokažem.“
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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U privatnom životu Musa je poznat kao tihi i skromni Zagrepčanin koji obitelj nastoji držati podalje od javnosti. Ipak, povremeno ga se može vidjeti na zagrebačkoj špici s partnericom Laurom i njihovom djecom.
U privatnom životu Musa je poznat kao tihi i skromni Zagrepčanin koji obitelj nastoji držati podalje od javnosti. Ipak, povremeno ga se može vidjeti na zagrebačkoj špici s partnericom Laurom i njihovom djecom.
Foto: Marko Lukunic/PIXSEL
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Krajem prošle godine par je dobio drugo dijete, djevojčicu čije ime počinje slovom P, godinu i pol nakon rođenja sina Nikkyja.
Krajem prošle godine par je dobio drugo dijete, djevojčicu čije ime počinje slovom P, godinu i pol nakon rođenja sina Nikkyja.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Vijest o prinovi Musa je podijelio na društvenim mrežama uz poruku: „Dobrodošla, princezo.“ Djevojčica je rođena u rodilištu Podobnik, a porod je prošao bez komplikacija te su se majka i beba osjećale odlično.
Vijest o prinovi Musa je podijelio na društvenim mrežama uz poruku: „Dobrodošla, princezo.“ Djevojčica je rođena u rodilištu Podobnik, a porod je prošao bez komplikacija te su se majka i beba osjećale odlično.
Foto: Marko Lukunic/PIXSEL
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Zanimljiva je i činjenica da je Musa jedini hrvatski A reprezentativac čija je majka također nosila dres hrvatske reprezentacije. Njegova majka Jagoda Obradović upisala je pet nastupa za Hrvatsku od 1993. do 1994. godine.
Zanimljiva je i činjenica da je Musa jedini hrvatski A reprezentativac čija je majka također nosila dres hrvatske reprezentacije. Njegova majka Jagoda Obradović upisala je pet nastupa za Hrvatsku od 1993. do 1994. godine.
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
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Profesionalnu karijeru Musa je gradio postupno. Nakon odličnih nastupa u portugalskoj Boavisti izborio je transfer u Benficu, no ondje se nije uspio nametnuti i izboriti veću minutažu. Novi izazov pronašao je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje danas uspješno nastupa za Dallas u MLS-u i potvrđuje status jednog od važnih hrvatskih napadača.
Profesionalnu karijeru Musa je gradio postupno. Nakon odličnih nastupa u portugalskoj Boavisti izborio je transfer u Benficu, no ondje se nije uspio nametnuti i izboriti veću minutažu. Novi izazov pronašao je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje danas uspješno nastupa za Dallas u MLS-u i potvrđuje status jednog od važnih hrvatskih napadača.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Lukunic/PIXSEL
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