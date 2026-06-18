FOTO Junak vatrenih Petar Musa skriva privatnost od javnosti, a s partnericom Laurom ima dvoje djece

Napadač Dallasa u MLS-u sinoć je postigao pogodak za Hrvatsku u utakmici protiv Engleske, koju su vatreni, nažalost, izgubili. Musa je za A reprezentaciju debitirao u remiju 1:1 protiv Walesa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024.
U privatnom životu Musa je poznat kao tihi i skromni Zagrepčanin koji obitelj nastoji držati podalje od javnosti. Ipak, povremeno ga se može vidjeti na zagrebačkoj špici s partnericom Laurom i njihovom djecom.
Vijest o prinovi Musa je podijelio na društvenim mrežama uz poruku: „Dobrodošla, princezo.“ Djevojčica je rođena u rodilištu Podobnik, a porod je prošao bez komplikacija te su se majka i beba osjećale odlično.
Zanimljiva je i činjenica da je Musa jedini hrvatski A reprezentativac čija je majka također nosila dres hrvatske reprezentacije. Njegova majka Jagoda Obradović upisala je pet nastupa za Hrvatsku od 1993. do 1994. godine.
Profesionalnu karijeru Musa je gradio postupno. Nakon odličnih nastupa u portugalskoj Boavisti izborio je transfer u Benficu, no ondje se nije uspio nametnuti i izboriti veću minutažu. Novi izazov pronašao je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje danas uspješno nastupa za Dallas u MLS-u i potvrđuje status jednog od važnih hrvatskih napadača.