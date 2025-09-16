VIDEO Enis Bešlagić o nezapamćenom uspjehu na ovim prostorima: 'Ovakvo nešto nisam mogao niti sanjati'

Ovo nije ispunjenje mojih snova, jer nisam niti mogao sanjati ovako nešto, tim je riječima otprilike poznati glumac Enis Bešlagić najavio podvig koji do sada nije pošao za rukom nikome s ovih prostora, nastupiti u Sydney Opera Houseu. Autobiografska predstava koju, s obzirom na broj izvedbi, možemo nazvati gotovo antologijskom, 2. rujna sljedeće godine bit će izvedena u jednoj od najljepših i najvećih opernih kuća na svijetu. Najpoznatiji simbol Australije i arhitektonsko čudo koje krasi brojne razglednice, a svatko ga je barem jedno u životu vidio, bit će na jednu večer dom smijeha, suza i priča iz života poznatog glumca.

Veliku pozornicu na svojoj turneji, Enis je sa suradnicima najavio u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gdje će 9. prosinca odigrati čak jubilarnu 10. izvedbu predstave, što nikome do sada nije pošlo za rukom.

– Pjevačima je normalno da napune dvoranu, glumcima to baš i ne ide, ali vjerovali smo u ovaj projekt. Premijera je krenula iz Brčko distrikta da se uigramo da nitko ne pita zašto nije Sarajevo ili Zagreb…pa smo odabrali Brčko kao neku neutralnu zonu i onda je krenulo preko Banjaluke, Tuzle i Lisinski kao četvrti termin – prisjetio se glumac koji u posljednjih godinu i pol dana predstavu odigrao u susjednim zemljama, ali i cijeloj Europi te brojnim drugim državama svijeta.

Objasnio je i kako je došlo do predstave u Sydneyu kazavši kako je bilo puno posla za pripreme jer se ne može tek tako zakupiti taj prostor već je i diplomacija morala raditi, a i tamošnji Parlament je morao odobriti jer ne može svatko ući u jednu od najvećih opernih kuća na svijetu. Govoreći o svom skorom nastupu u Zagrebu istaknuo je da ga veseli ponovno stati pred publiku u Lisinskom.

Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: 'Ovo je povijesni trenutak'

– Mi se svi okupljamo kada se nešto dogodi, kada netko ode s ovog svijeta, onda smo spremni da govorimo o njemu sve najbolje, kad netko ima neki sudar svi ga novinari zovu i pitaju što je bilo. Kada nešto pogriješiš u životu onda te opet zovu…a ja sam ovo doživio kao neko slavlje, proslavu koju želim podijeliti s vama da kažem, evo ja sam sretan što publika dolazi i što već deseti termin je upisan – dodao je Enis Bešlagić.

Svoju nagradu „Enisov najsmijeh“ tom je prigodom dodijelio KD Vatroslav Lisinski da i nagrada na neki način podsjeća na podvig koji nije uspio niti jednom drugom glumcu dosad. Ipak, Enis priču o svojoj predstaviti vidi i kao motivaciju za druge glumce i kolege iz javnog života da vide kako je sve moguće i da se i oni odvaže na takav korak.

Nagradu „Enisov najsmijeh“ dodijelio je i Damiru Ramljaku Tigru, kako sam kaže prijatelju i bratu koji ga prati i pomaže oko realizacije projekta koji je bez velikih reklama, plakata i radijskih jinglova uspio osvojiti publiku, a nastavit će to činiti već večeras kada predstava Da sam ja neko igra u Karlovcu.

– Ne volim se nazivati menadžerom, meni su bitnija prijateljstva i kada osjetim energiju ljudi s kojima radim. S Enisom sam odavno i od pape u Sarajevu do danas i ne postoji nitko da to može pokvariti, ja sam naučio hodati po zemlji, a ne letjeti, iako je današnje vrijeme čudno.