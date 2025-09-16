Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
'POWER COUPLE'

FOTO Naša političarka ima supruga koji posjeduje osam kuća, a i njena imovinska kartica je impresivna

Barban: Atmosfera u Barbanu prije početka 50. Trke na prstenac
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
16.09.2025.
u 16:00

Danas su, 16. rujna u Saboru kamere uhvatile političarku Sanju Radolović, a mi smo se prisjetili njezine impresivne imovinske kartice zbog koje je prozvana jednom od najbogatijih zastupnica.

Naša saborska zastupnica i SDP-ova političarka Sanja Radolović danas je u Saboru s kolegama bila nasmijana i dobro raspoložena. Kamere su uhvatile trenutak opuštenosti, a raspravljalo se o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Kada je riječ o Radulović, u srpnju smo pisali kako je objavama na društvenoj mreži Facebook privukla pažnju javnosti. Radolović je tako pokazala kako se opušta ploveći otvorenim morem u Istri, pritom samouvjereno upravljajući brodom. Za tu priliku odjenula je lepršavu, svijetloplavu prugastu haljinu, prikladnu za sunčanu morsku idilu, a fotografiju je popratila jednostavnim, ali znakovitim opisom: “Nedjeljom ovako.”

Objava je izazvala brojne reakcije, prikupivši više od 1.400 oznaka "sviđa mi se", dok su se u komentarima redale šaljive i simpatične poruke njezinih pratitelja. Neki su se našalili na račun upravljanja brodom: "To da je Marijan nekome prepustio upravljanje je velika stvar", dok su drugi komentirali njezin izgled i energiju: "Dobro držiš volan", "Baš lijepa djevojka", "Još malo pa ćeš avion voziti", "Sretno i veselo", "Opusti se i uživaj."

Radolović, koja ima 37 godina, obnaša dužnost saborske zastupnice, pri čemu predsjedava Odborom za turizam, a ujedno sudjeluje i u radu Odbora za regionalni razvoj. Iako funkciju obnaša volonterski, kao zastupnica prima mjesečnu naknadu u iznosu od 2.285 eura. Uz to, dodatno prihoduje 1.964 eura mjesečno od svog angažmana na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, prenose mediji.
Prema dostupnim podacima iz imovinske kartice, Radolović posjeduje stan u Puli, kuću, građevinsko zemljište, kao i brojne nekretnine u Vodnjanu.

FOTO Vlasnik Sokol Marića oženio se 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji
Barban: Atmosfera u Barbanu prije početka 50. Trke na prstenac
1/17

Njezin imovinski status znatno se proširio nakon udaje za istarskog obrtnika Marijana Ritošu. Njegova imovina uključuje čak osam kuća te veliki broj oranica, šuma, voćnjaka, vinograda i poslovnih prostora, čime obitelj raspolaže desecima tisuća četvornih metara zemljišta i objekata čija se ukupna vrijednost mjeri u milijunima eura. Ritoša također ima udjele u brojnim poduzećima i obrtima, među kojima su Istradrvo, turistička agencija Vela Vrata Travel i više trgovačkih društava koja posluju u sektorima ugostiteljstva, građevine i sporta.

Zagreb: Sabor o izmjenama Zakona o pruzanju usluga u turizmu
16.09.2025., Zagreb - 7. sjednica Hrvatskoga sabora nastavljena je raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pruzanju usluga u turizmu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mojmira Pastorčić otkrila gdje je bila na godišnjem odmoru: 'Neusporedivo je jeftinije od Hrvatske'
Barban: Atmosfera u Barbanu prije početka 50. Trke na prstenac
1/9

Osobno, Sanja Radolović u svom vlasništvu ima automobil marke BMW X1 procijenjen na 39.000 eura, kao i štednju u iznosu od 20.000 eura. Unatoč svojoj političkoj i društvenoj angažiranosti, ne propušta priliku uživati u opuštenim trenucima daleko od saborskih klupa – bilo na moru ili u društvu obitelji.

Ključne riječi
Sabor saborska zastupnica zastupnica SDP imovinska kartica Sanja Radolović showbiz

Komentara 2

Pogledaj Sve
SS
simpatican.simpa
16:07 16.09.2025.

Još jedan dokaz da nema razlike SDP i HDZ, lijevi i desni svi se oni bore za SVOJU Hrvatsku, njima po mjeri, prepuni su volonterskog i dobrovoljnog rada i imovine koje ne znaju objasniti od kuda im.

NI
Nipos18
16:04 16.09.2025.

Dokazani borci za sirotinju (SDP).....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

3
na instagramu

Nikolina Pišek odbrusila predrasudama: 'Prestara, premršava? Vrijeme je da tome stanemo na kraj...'

Sve ono čime nas žele omeđiti su na kraju su samo konstrukti u našoj podsvijesti. Prestare, predebele, preozbiljne, premršave ili nedovoljno adekvatne? Uvijek će nam spočitavati nešto od toga. Ali me veseli da sam tu večer susrela veliki broj žena koje su tim predrasudama stale na kraj. U svojim glavama, a nadam se i polako u javnoj svijesti. Ljubim vas sve koje ste te večeri blistale. Iznutra i izvana - poručila je Pišek

Učitaj još