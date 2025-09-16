FOTO Naša političarka ima supruga koji posjeduje osam kuća, a i njena imovinska kartica je impresivna

Naša saborska zastupnica i SDP-ova političarka Sanja Radolović danas je u Saboru s kolegama bila nasmijana i dobro raspoložena. Kamere su uhvatile trenutak opuštenosti, a raspravljalo se o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Kada je riječ o Radulović, u srpnju smo pisali kako je objavama na društvenoj mreži Facebook privukla pažnju javnosti. Radolović je tako pokazala kako se opušta ploveći otvorenim morem u Istri, pritom samouvjereno upravljajući brodom. Za tu priliku odjenula je lepršavu, svijetloplavu prugastu haljinu, prikladnu za sunčanu morsku idilu, a fotografiju je popratila jednostavnim, ali znakovitim opisom: “Nedjeljom ovako.”
Objava je izazvala brojne reakcije, prikupivši više od 1.400 oznaka "sviđa mi se", dok su se u komentarima redale šaljive i simpatične poruke njezinih pratitelja. Neki su se našalili na račun upravljanja brodom: "To da je Marijan nekome prepustio upravljanje je velika stvar", dok su drugi komentirali njezin izgled i energiju: "Dobro držiš volan", "Baš lijepa djevojka", "Još malo pa ćeš avion voziti", "Sretno i veselo", "Opusti se i uživaj."
Radolović, koja ima 37 godina, obnaša dužnost saborske zastupnice, pri čemu predsjedava Odborom za turizam, a ujedno sudjeluje i u radu Odbora za regionalni razvoj. Iako funkciju obnaša volonterski, kao zastupnica prima mjesečnu naknadu u iznosu od 2.285 eura. Uz to, dodatno prihoduje 1.964 eura mjesečno od svog angažmana na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, prenose mediji.
Prema dostupnim podacima iz imovinske kartice, Radolović posjeduje stan u Puli, kuću, građevinsko zemljište, kao i brojne nekretnine u Vodnjanu.
Njezin imovinski status znatno se proširio nakon udaje za istarskog obrtnika Marijana Ritošu. Njegova imovina uključuje čak osam kuća te veliki broj oranica, šuma, voćnjaka, vinograda i poslovnih prostora, čime obitelj raspolaže desecima tisuća četvornih metara zemljišta i objekata čija se ukupna vrijednost mjeri u milijunima eura. Ritoša također ima udjele u brojnim poduzećima i obrtima, među kojima su Istradrvo, turistička agencija Vela Vrata Travel i više trgovačkih društava koja posluju u sektorima ugostiteljstva, građevine i sporta.
Osobno, Sanja Radolović u svom vlasništvu ima automobil marke BMW X1 procijenjen na 39.000 eura, kao i štednju u iznosu od 20.000 eura. Unatoč svojoj političkoj i društvenoj angažiranosti, ne propušta priliku uživati u opuštenim trenucima daleko od saborskih klupa – bilo na moru ili u društvu obitelji.
Još jedan dokaz da nema razlike SDP i HDZ, lijevi i desni svi se oni bore za SVOJU Hrvatsku, njima po mjeri, prepuni su volonterskog i dobrovoljnog rada i imovine koje ne znaju objasniti od kuda im.