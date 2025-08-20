Naši Portali
Enis Bešlagić ostvario nešto što još nitko nije na ovim prostorima: 'Ovo je povijesni trenutak'

VL
Autor
Vecernji.hr
20.08.2025.
u 22:00

Do sada, Enis je predstavu 'Da sam ja neko' izveo više od 200 puta, a otkrio je i da će je početkom rujna iduće godine izvesti u u slavnoj sidnijskoj operi u Australiji.

Miljenik regije glumac Enis Bešlagić otkrio je vrlo lijepe vijesti. Naime, glumac trenutačno nastupa sa svojom predstavom "Da sam ja neko" koja ne prestaje buditi interes i oduševljavati publiku. Do sada, Enis je predstavu izveo više od 200 puta, a sada je otkrio i da će je početkom rujna iduće godine izvesti u u slavnoj sidnijskoj operi u Australiji.

''2. rujna 2026. – SYDNEY OPERA HOUSE! S ponosom najavljujem da ću u glavnoj dvorani ovog svjetskog hrama kulture izvesti svoju predstavu ''DA SAM JA NEKO''. Sydney Opera House nacionalna je kuća Australije koja je prepoznala značaj moje autobiografske priče – predstave koja je važna i za sve naše ljude koji tamo žive, te da upravo ova priča zaslužuje biti izvedena u najvećoj dvorani Opera Housea. Nije jednostavno dobiti priliku i igrati na toj grandioznoj sceni, znajući kakve sve provjere australske vlasti prethodno provode za sve koji požele nastupiti u njihovoj nacionalnoj kući. Provjere za organizatora i izvođača bile su zahtjevne i temeljite – od preporuka konzulata do suglasnosti njihova parlamenta. Posebno su rigorozni kada je riječ o autobiografskim predstavama. Upravo zato me ova vijest duboko obradovala i potvrdila kvalitetu moje profesionalne karijere i stavova koje sam često iznosio u javnosti'', pohvalio se Enis.

FOTO 'Zločesti dečko' naše estrade otišao je prerano, a pamtimo ga po riječima: 'Bolje živit’ malo, al’ k’o kralj nego puno ka ovca'
Beograd: Enis Bešlagić premijerno je izveo svoj stand up Da sam ja neko
1/44

''Ovo je povijesni trenutak ne samo za mene, već i za sve naše dramske umjetnike s ovih prostora. Vrijeme je da se ohrabre i povjeruju kako sami mogu stvarati svoje priče i graditi svoje karijere, bez čekanja na podršku institucija ili fondova. Kao prvi glumac s ovih naših prostora kojem je to pošlo za rukom i koji će ponosno stajati na toj sceni, ispričat ću “našu priču” svim našim ljudima koji tamo žive, provozati ih u Fići nekim davno zaboravljenim putevima, otvoriti im srce i dušu iskreno – i pokušati ih ljubavlju nahraniti. Nadam se da će se nakon ovog mog uspjeha mnoge moje kolege ohrabriti i povjerovati u vrijednost svojih priča. Bez psovki, vrijeđanja, vulgarnosti i politike, ova je predstava osvojila srca mnogih. Iskrena i emotivna priča, koja promiče zajedničke vrijednosti, ljudskost i iskrene emocije. Smijeh i suze, koje se tako brzo isprepliću, učinile su da se ovaj rolerkoster emocija zavrti i u svjetski poznatim dvoranama'', dodao je

''Od Brčko distrikta BiH do Sydney Opera Housea – sve je moguće, ako ste autentični i vjerujete u svoje snove'', ohrabrio je za kraj sve.

Ed Sheeran na Hvaru
predstava Enis Bešlagić showbiz

Avatar dr. Evil
dr. Evil
22:49 20.08.2025.

Ima fore koje su valjda samo njemu smiješne. Ti si Enes kao ponovno podgrijano jelo od prekjučer.

MI
misho32
22:42 20.08.2025.

slika govori od kuda vetar duva

TE
tek
22:32 20.08.2025.

Dezerter

