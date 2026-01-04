VIDEO 'Bez terapije će umrijeti': Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri

Bivša članica grupe Little Mix, Jesy Nelson javila se na društvenim mrežama i podijelila teške i emotivne vijesti o zdravstvenom stanju svojih osmomjesečnih blizanki. U videu objavljenom na Instagramu otkrila je da je njezinim kćerima Ocean Jade i Story Monroe, koje je dobila sa Zionom Fosterom, dijagnosticirana spinalna mišićna atrofija (SMA), rijetka i teška genetska neuromuskularna bolest. Pjevačica je kroz suze objasnila kako SMA uzrokuje postupno propadanje mišića, pogađa cijelo tijelo - od pokreta, disanja do gutanja, te da bez pravovremenog liječenja djeca s najtežim oblikom bolesti često ne dožive drugu godinu života. Njezine kćeri imaju SMA tip 1, najteži oblik bolesti. Jesy je istaknula da su djevojčice već započele liječenje u jednoj londonskoj bolnici te naglasila koliko je brzo djelovanje ključno jer za SMA ne postoji lijek, ali terapije mogu zaustaviti napredovanje bolesti ako se primijene na vrijeme. "Bez terapije će umrijeti", iskreno je rekla Nelson, koja je napustila Little Mix 2020. nakon devet godina.

Djevojčice su rođene prerano, u 31. tjednu trudnoće, nakon teške i rizične trudnoće tijekom koje je Jesy veći dio vremena provela u bolnici. Nakon poroda bile su smještene na neonatalnoj jedinici intenzivne skrbi, a prvi znakovi da nešto nije u redu pojavili su se kada je njezina majka primijetila da se djevojčice slabije miču i imaju poteškoće s hranjenjem.

Na kraju videa Jesy je naglasila kako je odlučila javno progovoriti kako bi podigla svijest o važnosti rane dijagnoze SMA te upozorila roditelje na simptome poput mlitavosti, ubrzanog disanja i slabosti mišića. Posebno je istaknula važnost testa ubodom u petu pri rođenju, koji može doslovno spasiti život. Unatoč teškoj situaciji, Jesy je poručila da vjeruje kako će njezine djevojčice, uz pravu medicinsku skrb, prkositi svim prognozama.

Inače, desetljeće provedeno u grupi Little Mix za Jesy je bilo ostvarenje sna, ali i noćna mora iz koje se jedva probudila. Dok je svijet gledao nasmiješenu djevojku na pozornici, iza kulisa se odvijala drama obilježena tjeskobom, poremećajima u prehrani i brutalnim internetskim zlostavljanjem koje ju je dovelo do ruba. Pritisak da izgleda savršeno uz svoje kolegice iz benda, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock i Jade Thirlwall, bio je neizdrživ. "Bila sam veća od ostale tri djevojke, a to se u ženskim grupama nikada nije događalo. Klasificirali su me kao pretilu, debelu", priznala je u jednom od rijetkih intervjua nakon odlaska. Njezina borba započela je gotovo istog trenutka kada je grupa formirana u showu The X Factor 2011. godine.

Little Mix perform live on 'The One Show', outside the BBC studios in London. The group wore double denim outfits, and birthday girl Jesy Nelson, who turned 28 today, showed off her ample cleavage, in a revealing top. Perrie Edwards, Jade Thirlwall and Le Little Mix perform live on 'The One Show', outside the BBC studios in London. The group wore double denim outfits, and birthday girl Jesy Nelson, who turned 28 today, showed off her ample cleavage, in a revealing top. Perrie Edwards, Jade Thirlwall and Leigh-Anne Pinnock joined her, in putting on a seductive display.rr14 June 2019.rrPlease byline: Will/Vantagenews.com Will/Vantagenews.com /PIXSELL Foto: Will/Vantagenews.com

Uvrede na društvenim mrežama bile su svakodnevne i nemilosrdne. "Prva stvar koju sam pročitala o sebi bila je: 'Je li to samo ja ili ta djevojka izgleda kao da ima invaliditet?' Sljedeći komentar je glasio da stvarno sliči štakoru. A onda: 'Bože, lice joj izgleda deformirano'", ispričala je. Ove riječi ostavile su dubok trag na tada dvadesetogodišnjoj djevojci koja do tada nije imala problema sa samopouzdanjem. Ubrzo je razvila, kako je sama opisala, ovisnost o čitanju negativnih komentara. Svako jutro budila bi se i u internetsku tražilicu upisivala "Jesy debela" ili "Jesy ružna" kako bi se, kako kaže, mentalno pripremila na ono što je čeka. "Postala sam opsjednuta time. Svi su mi govorili da to ignoriram, ali bilo je poput droge", rekla je u potresnom intervjuu za The Guardian.

Posljedice su bile razorne. Borila se s teškom depresijom i poremećajima u prehrani, pribjegavajući ekstremnim dijetama kako bi zadovoljila nerealna očekivanja javnosti. "Postojala su razdoblja kada bih jela samo paketić šunke dnevno ili bih tjedan dana pila isključivo dijetalnu Coca-Colu. Kada bih dosegla svoju najnižu težinu, osjećala sam se sretno čitajući komentare o tome kako sam 'premršava', jer je to bilo sve što sam ikada željela", priznala je. Vrhunac njezine patnje dogodio se 2013. godine kada je, nakon posebno okrutnog komentara, osjetila da više ne može podnijeti bol i pokušala si oduzeti život. Njezina majka bila je shrvana i molila ju je da napusti grupu, no Jesy je odlučila nastaviti, nadajući se da će stvari krenuti nabolje.

Točka prijeloma dogodila se godinama kasnije, tijekom snimanja spota za pjesmu "Sweet Melody" krajem 2020. Nakon višemjesečne karantene zbog pandemije, u kojoj se napokon osjećala sretno i slobodno, povratak na posao izazvao je tešku anksioznost. Pritisak da u dva tjedna smršavi za snimanje u bikiniju bio je prevelik. Na dan snimanja doživjela je napadaj panike i slomila se u garderobi. "Gledala sam ostale tri djevojke kako se zabavljaju i osjećala sam zavist, jer sam željela biti poput njih. Imala sam ostvarenje sna, a nisam mogla uživati u njemu zbog toga kako izgledam. Znala sam da to nije normalno", izjavila je. Ubrzo nakon toga, u prosincu 2020., objavila je da napušta Little Mix kako bi se posvetila svom mentalnom zdravlju.

Nakon odlaska iz benda, Jesy se pokušala posvetiti solo karijeri, objavivši nekoliko singlova, no njezin privatni život donio joj je potpuno nove i neočekivane izazove. U vezi s reperom Zionom Fosterom pronašla je novu sreću, a početkom 2025. par je objavio da očekuje blizanke. Ipak, trudnoća je bila visokorizična zbog komplikacija uzrokovanih sindromom međublizanačke transfuzije, rijetkog, ali potencijalno smrtonosnog stanja.