FOTO Zaručio se Talijan za kojim su lude žene diljem svijeta: 'Moj najdraži dio života'

Frontmen talijanskog rock benda Måneskin, Damiano David nakon pobjede na Euroviziji zaludio je žene diljem svijeta, a sada za sve njih dolaze zanimljive vijesti. Naime, Damiano se zaručio s američkom glumicom i pjevačicom Dove Cameron. Sretnu vijest glazbeni par podijelio je u subotu zajedničkom objavom na Instagramu. "Moj najdraži dio života. Sretna nova godina", napisala je 29-godišnja Cameron uz seriju fotografija na kojima ona i tri godine mlađi David poziraju na zabavi. Zvijezda serijala Descendants na fotografijama je ponosno pokazala i svoj zaručnički prsten.

Ova objava dolazi nakon što su se u listopadu prvi put pojavile glasine o zarukama. Par je tada fotografiran u Sydneyju u usklađenim crnim odijelima, a Cameron je već tada nosila prsten na prstenjaku. Predstavnici para tada nisu odgovorili na upite medija.

Inače, njihova ljubavna priča započela je suptilno, daleko od bljeskova fotoaparata i znatiželjnih pogleda. Prvi susret dogodio se još 2022. godine na dodjeli prestižnih MTV Video Music Awards, događaju koji je poznat po spajanju najvećih svjetskih zvijezda. Iako su se tada upoznali, iskre su se rasplamsale nešto kasnije, kada je Dove pozvana na promociju Damianovog albuma. Taj ponovni susret pokazao se ključnim, postavivši temelje za vezu koja je mjesecima uspješno skrivana od javnosti. Par je vješto krio svoju privlačnost, no njihova međusobna kemija nije mogla dugo ostati tajnom, osobito u svijetu u kojem svaki korak slavnih osoba biva pomno praćen. Upravo ta faza tajnovitosti dala je njihovoj vezi poseban čar, stvarajući auru misterije koja je samo dodatno intrigirala njihove brojne obožavatelje i medije.

Prvi šapati o romansi između talijanskog rokera i američke glumice počeli su kružiti u rujnu 2023. godine, no pažljiviji promatrači uočili su ih zajedno i ranije tijekom te godine. Viđeni su na koncertu Måneskina u New Yorku, a zatim i tijekom njihove turneje u Brazilu, no trenutak koji je potvrdio sva nagađanja dogodio se na drugom kraju svijeta. Paparazzi su ih uhvatili u trenucima nježnosti na plaži u Sydneyu, a fotografije strastvenih poljubaca obišle su planetu brzinom svjetlosti. Te su slike postale nepobitan dokaz da se između dvoje umjetnika rađa nešto više od prijateljstva. Unatoč medijskom pritisku koji je uslijedio, Damiano i Dove odlučili su svoju vezu potvrditi pod vlastitim uvjetima, čekajući pravi trenutak da svijetu pokažu svoju ljubav.

Taj trenutak napokon je stigao u veljači 2024. godine. Za svoj službeni debi kao par odabrali su crveni tepih na ekskluzivnom pre-partyju uoči dodjele nagrada Grammy, koji tradicionalno organizira glazbena legenda Clive Davis. Njihov zajednički dolazak bio je pomno isplaniran i medijski iznimno popraćen. Izgledali su zaljubljenije no ikad, a osmjesi i nježni pogledi koje su izmjenjivali govorili su više od tisuću riječi. Tim su elegantnim potezom stali na kraj svim spekulacijama i poslali jasnu poruku da je njihova veza ozbiljna. Od te večeri postali su jedan od najfotografiranijih i najomiljenijih parova u svijetu showbizza, a svaki njihov idući korak pratio se s golemim zanimanjem javnosti.

Iako žive pod stalnim povećalom javnosti, Dove Cameron je u nekoliko navrata istaknula kako se trude voditi što normalniji život. U jednom od rijetkih intervjua na tu temu, otkrila je da najviše uživaju u privatnosti vlastitog doma, daleko od glamura i crvenih tepiha. "Uživamo u 'normalnoj' i privatnoj vezi. Najsretniji smo kada provodimo vrijeme kod kuće, kao i svaki drugi par", izjavila je glumica, dajući do znanja da im je intima ključna za očuvanje odnosa. S posebnom je nježnošću govorila o svom zaručniku, naglasivši koliko joj je promijenio život nabolje. "Damiano mi je uistinu promijenio život. Život s njim postao je predivan", priznala je Dove, otkrivajući dubinu osjećaja koji ih vežu i potvrđujući da su, unatoč globalnoj slavi, pronašli mir i sreću jedno u drugome.