Svi pričaju o trenirci u kojoj je uhićen Maduro: 'Diktatorski' Nike komplet rasprodan u nekoliko sati

Objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvenim mrežama Truth Social i X koja prikazuje svrgnutog venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura na palubi američkog ratnog broda USS Iwo Jima obilježila je početak 2026. godine. Prizor je bio dramatičan: Maduro s povezom preko očiju, zvučno izoliranim slušalicama i lisicama na rukama, držeći plastičnu bocu vode. Iako su mnogi korisnici isprva sumnjali da je riječ o slici generiranoj umjetnom inteligencijom, Trumpova administracija je brzo potvrdila njezinu autentičnost, čime je pokrenuta lavina reakcija. No, umjesto da se globalna rasprava usredotoči isključivo na svrgavanje jednog od najkontroverznijih svjetskih vođa, u središte pozornosti dospio je potpuno neočekivan element, njegova odjeća.

Maduro feeling like Ben Affleck today😂 pic.twitter.com/4UWLiPj2Na — Ross Patterson (@StJamesStJames) January 3, 2026

U trenutku koji će ostati zapamćen kao presedan u kojem su se isprepleli visoka politika i ulična moda, Madurouov sivi komplet postao je glavna tema razgovora. Riječ je o kompletu iz popularne Nike Tech Fleece linije, koji se sastoji od prepoznatljive hudice s kapuljačom i odgovarajućih hlača, oba komada u srednje sivoj boji s decentnim crnim logom brenda. Ovaj jednostavan, ali moderan sportski komplet, koji je godinama bio omiljen među sportašima i ljubiteljima urbanog stila, preko noći je dobio potpuno novu, bizarnu dimenziju. Postao je vizualni simbol jednog od najvažnijih geopolitičkih događaja desetljeća, a rasprave na internetu kretale su se od brutalnog ismijavanja do ozbiljnih analiza o simbolici odjevnog izbora u trenutku potpunog poraza.

Nevjerojatan interes za Madurouov "uhićenički outfit" gotovo je trenutačno postao mjerljiv. Prema podacima s Google Trendsa, pretrage za pojmom "Nike Tech" zabilježile su strelovit porast u samo nekoliko sati nakon objave fotografije. Odjevna linija koja posljednjih mjeseci nije dominirala modnim ljestvicama popularnosti odjednom je bila najtraženiji pojam na internetu. Viralni trenutak djelovao je kao katalizator koji je proizvod vratio u kulturni fokus, pretvarajući ga u svojevrsni "nosivi komentar" na politička zbivanja. Na društvenim mrežama pojavili su se bezbrojni memovi, a interes je bio toliki da su mnoge internetske trgovine zabilježile nagli porast prodaje upravo sivog modela trenirke.

Cijeli događaj odvio se u sklopu operacije kodnog imena "Apsolutna odlučnost", tijekom koje su američke Delta Force jedinice izvele iznenadni napad na vojni kompleks Fuerte Tiuna u Caracasu. U akciji je sudjelovalo više od sto pedeset letjelica, a Maduro je, zajedno sa suprugom Ciliom Flores, uhvaćen i prevezen u New York. Tamo se suočava s federalnim optužbama za narko-terorizam, trgovinu drogom i posjedovanje oružja. Dok se pravna bitka tek zahuktava, a snimke Madura kako po dolasku u New York opušteno pokazuje znak mira i dovikuje "sretna nova godina" dodatno pridonose nadrealnoj atmosferi, svijet mode i internetske kulture već je donio svoj sud.

Linija Nike Tech Fleece prvi put je predstavljena 2013. godine kao dio Nikeove napredne Tech Pack kolekcije i brzo je stekla vjerne obožavatelje. Poznata po svojoj laganoj, ali toploj tkanini glatkoj s obje strane, kao i po elegantnom, modernom kroju, postala je sinonim za sportsku eleganciju. Iako nikada nije u potpunosti izašla iz mode, njezin je vrhunac popularnosti prošao, a interes se uglavnom svodio na postojeću bazu ljubitelja. Cijena kompleta, koja se ovisno o tržištu i modelu kreće iznad dvjesto eura, pozicionira ga kao premium sportski proizvod. Opis proizvoda na službenim stranicama brenda navodi kako je izrađen od najmanje 50% održivih materijala, koristeći mješavinu recikliranog poliestera i organskog pamuka, što mu daje dodatnu vrijednost u očima ekološki osviještenih kupaca.

Upravo je Madurouova viralna fotografija bila potrebna da se ovaj "zaboravljeni klasik" vrati na velika vrata. Ovaj bizaran slučaj nije prvi put da je Nike Tech Fleece doživio neočekivani porast popularnosti. Nedavno je britanski reper Central Cee svojom suradnjom s Nikeom ponovno popularizirao ovu liniju, a čak su se pojavile i glasine o novoj kolekciji koja bi uskoro mogla biti predstavljena. Isto tako, nogometni klub Chelsea nedavno je privukao pažnju svojim prilagođenim kompletima, pokazujući svestranost i trajni utjecaj ovog dizajna. Ipak, nijedan od tih događaja nije imao globalni odjek kao fotografija uhićenog diktatora. Viralni trenuci imaju moć preko noći preusmjeriti pažnju javnosti u potpuno neočekivanim smjerovima. Ostaje za vidjeti hoće li ovaj nagli skok interesa prerasti u dugoročni trend i hoće li siva sportska trenirka, zahvaljujući jednom od najmračnijih trenutaka u karijeri jednog diktatora, ponovno postati nezaobilazan modni komad.