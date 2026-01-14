Veliko finale: Zbog ljubavi jednog para plakat će čak i Anita Martinović: 'Ne mogu doći sebi!'

Večeras od 21.25 sati na RTL-u vrijeme je za veliko finale 'Ljubav je na selu'! Nakon prvih upoznavanja, poljubaca, svađa, adrenalina, smijeha, suza i romantike stiglo je vrijeme da farmeri i njihove dame stave točku na i 18. sezone showa. Nakon što su Tomislav i Željko u prošloj epizodi vidjeli svoj sažetak s imanja, vrijeme je da se uspomena prisjete i Josip Đ., Robert, Josip E. te Dejan. Robertove odabranice bit će raspoložene za raspravu, a inače šutljivi farmer sve će iznenaditi kad zatraži trenutak tišine i obznani osjećaje dami koju će ostaviti u potpunom šoku.

„Osjećam nešto prema tebi“, priznat će pa posegnuti u džep za darom koji bi joj želio uručiti. Šibenski šarmer Josip E. otkrit će koja mu se to dama svidjela na prvu i čiji poljubac najviše pamti, a najmlađi farmer Dejan obznanit će s kojom se to djevojkom povremeno čuje i što bi promijenio kad bi dobio priliku. A najemotivniji trenutak večeri svakako će biti priča Ksenija i Josipa Đ. Zbog emotivnih kadrova i njihove iskrene ljubavi plakat će mnogi, a u jednom trenutku suze i iskrene emocije neće više moći sakriti ni Anita Martinović!

„Zbog vas moram popravljati šminku, Ganuli ste me da ne mogu doći sebi“, jedva će izgovoriti pa nastaviti drhtavim glasom, „Pričajte malo dok se ja ne smirim, dok se ne priberem.“ Veliko, emotivno finale 18. sezone 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.